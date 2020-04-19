疫情掀起無接觸商機 機器人ETF強彈三成爆發力十足

新冠肺炎疫情延燒全球，企業與個人的生活與工作模式大幅改變，越來越多人在家辦公，帶動宅經濟蓬勃發展，並減少與人接觸。此外，因為封城和停工，造成全球製造業供應中斷鍊，也讓企業思考自動化生產的必要性，使機器人成為企業設備採購重點。此一趨勢，也引爆機器人 ETF 此波強彈約三成。

國泰投信 ETF 團隊經理人游日傑表示，疫情造就人們保持距離需求，自動化與宅經濟的大趨勢未來仍將持續，可望帶動相關產業營收不斷成長。國泰 AI+Robo(00737-TW) 是國內唯一佈局全球自動化產業的「機器人 ETF」，追蹤納斯達克全球 AI 及機器人指數 (NQROBO)，其成分股中囊括全球三大機器人公司、iRobot、無人機、自動駕駛等，也都是因本波疫情而相對受惠的個股。

自疫情低點以來，國泰 AI+Robo ETF 大幅上彈約三成，超越費城半導體指數與納斯達克指數的兩成左右，反彈力道最為強勁。

國泰投信表示，此次疫情讓企業深刻體會到工廠無人化的重要性，更多企業「超前部署」建置機器人與自動化設備，畢竟未來世界的疫情發展仍難以預測，惟有透過機器取代人力，才能將企業因疫情造成的次再傷害降到最低。而在需求端，也可看到國外許多的機器人在消毒、看診、運送、監控疫情上的「抗疫」應用。

紐約大學商學院教授 Arun Sundararajan 指出「危機就是轉機」，這場危機將加速自動化的過渡進程及未來投資。過往人們曾認為，因為技術昂貴，自動化速度可能會放緩，但歷史證明，新應用投資，往往是在危機期間中，加速開始展開進行，預期機器人商機爆發力將因此次疫情加速。