武漢疫情示警 機器人自動化再上火線話題

武漢疫情升溫，燒出了中國基地生產及人工問題，法人認為，美中貿易戰已經啟動一波製造業外移，此次事件更加突顯高度依賴中國製造的風險，許多企業開始思索加緊設置新生產基地及在地化生產的腳步，預估本次疫情的警示，將加速短鏈革命進展，可望帶動機器人自動化商機。

中國新型冠狀病毒蔓延，科技業供應鏈首當其衝，特別是全球智慧型手機供應鏈，以兩大蘋果手機組裝廠鴻海與和碩而言，目前有 70% 至 80% 的固定資產在中國境內，儘管目前預期於 2 月 10 日開工，但工人是否能夠順利回廠，回廠後是否需要隔離等問題，仍帶來龐大不確定性。

百達投顧指出，目前許多敏感的資訊科技硬體產品（如網路設備與伺服器），多已轉移至中國境外生產，降低客戶的供應鏈中斷風險。中國電信巨擘華為 1 月 4 日即表示，將在歐洲設立製造基地，製造真正符合歐盟規範的 5G 設備，以解決美中貿易戰下，全球防堵高風險 5G 供應商的問題。

武漢肺炎的事件，承接美中貿易戰，可能使得供應鏈加速外移，在此情況下，百達投顧認為，生產基地將遍地開花，短線上確實因為中國廠商縮手，使得工具機、工業機器人訂單下降，但長期而言，去中國化製造的趨勢反倒更為強烈。在此情況下，機器人自動化商機可望受惠。

根據國際機器人聯盟最新數據顯示，2019 年工業機器人受到美中貿易戰影響，裝置量與 2018 年持平，但被壓抑的需求將逐步釋放，預期 2020 年裝置量可望成長 10% 至 46.5 萬台，至 2022 年預計成長至 58.4 萬台。