HTC、LINE投入科技防疫 聊天機器人助居家檢疫主動通報

台灣疫情已進入境外移入高峰期，指揮中心今 (18) 日宣布，為掌握居家隔離、居家檢疫者落實情形，將結合民間高科技防疫能力，由宏達電 (2498-TW) 開發一套防疫追蹤系統，結合衛福部資料，並攜手 LINE，建置聊天機器人系統，讓使用者主動回報健康狀況，以及取得防疫相關協助資訊。

指揮中心指出，COVID-19 (武漢肺炎) 疫情日益嚴峻，世界各國確診病例快速攀升，入境人員填寫資料的程序及內容更需要嚴謹審慎。為提高入境流程效率、入境資料正確性，今年 2 月上旬，行政院所屬各單位建置了「入境檢疫系統」，於起飛前或落地後透過掃描 QR Code，線上填寫健康聲明書等資料，加速入境通關程序。

同時，旅客資料也整合至 14 天居家關懷的「防疫追蹤系統」及追蹤告警的「電子圍籬系統」，透過居家檢疫者的手機定位，一旦離開檢疫範圍，系統會發送「告警簡訊」給當事人、民政單位、衛政單位與轄區警察，以確實掌握相關人員行蹤。

此外，指揮中心表示，因應旅遊建議等級提升，入境居家關懷人數增加，接下來將由 HTC 規劃設計，透過 LINE 之 LINE Bot 系統平台自動化運作，讓居家檢疫者可透過 LINE Bot 主動回報健康狀況，並取得防疫相關協助資訊，分擔第一線關懷人員的作業負擔。

LINE 台灣董事總經理陳立人表示，從 1 月初以來，便看到民眾對疫情資訊的關心與急迫性，為了讓民眾能更方便回報健康資訊，LINE 與 HTC 合作開發，希望能運用數位能力協助第一線防疫工作。

鑒於全球疫情仍持續發展中，政府正積極推動新科技，透過系統化分析，依行政區、隔離類別，以及地理分布及歷史軌跡等方式篩選呈現相關人員現況，快速掌握疫情發展。