台股上市公司市值回升至32兆 下週挑戰季線壓力

台股本週隨美股反彈持續上攻，指數單週上漲 439.43 點，指數收在 10597.04 點，上市公司總市值增加 1.33 兆元回升至 32.2 兆元，法人表示，台股能否繼續上攻季線 10854 點，關鍵取決於疫情。

美股費城半導體收紅，權值龍頭股台積電宣示維持資本支出不變，台股今 (17) 日在半導體領軍下帶領金龍、塑化權值股上攻，週線連 4 紅，在月線翻揚趨勢不變情況下，接下來將挑戰季線壓力區。

富蘭克林華美投信表示，受吉利德新藥效果佳與半導體法說消息激勵，儘管美國請領失業金人數超過 2200 萬人，經濟數據欠佳，但在新冠肺炎新藥療效激勵下，使得美股利空不跌，亞股也跟進翻紅。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，儘管股市短線偏多，但還是要留意後續疫情變數，目前因瑞德西韋新藥的療效證實較佳，希望盡快通過美國 FDA 認可量產上市，對後續美國與全球經濟解封，會有正面幫助。

整體而言，第二季如果疫情能穩定控制，預期可望對經濟形成支撐，預期台股也將於短期內回歸基本面表現展望可期。

就資金面而言，儘管三月國際資金連日賣超流出，尚未見到外資大舉回補，以內資與法人操作擔綱，但外資在選擇權與期貨市場仍有小額進出，卻有買有賣、較難掌握其方向。

郭修伸指出，疫情延燒到歐美後讓外資對新興市場布局較減緩，最終仍須回歸疫情，若疫情趨緩或結束封鎖，則外資可望重新增加台股或亞股等投資。

由於 4 月適逢財報公布高峰期，個股波動較大，建議選擇第二季相對具成長性個股，適度分批加碼看好的產業，包括半導體上下游、5G 基建、筆電與桌上型電腦、伺服器、雲端應用與醫藥等類股。

富蘭克林華美投信指出，由於台灣疫情相對輕微，讓台股上游產業具備支撐力道，而從法說面釋出的消息來看，企業多認為電子產品如 3C 手機、平板與筆記型電腦出貨受影響程度有限，加上受惠遠端使用需求、在家辦公商機，建議分批進場，或定期定額持續布局。