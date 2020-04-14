新冠肺炎疫情重創經濟 台股企業信用評等浮現三大警訊

新冠肺炎疫情重擊企業，根據中華徵信所觀察，企業信用評等出現三大警訊，包括：一、A 級、B + 企業占比有同步下滑趨勢，二、遭降評企業比重攀升，三、貿易與光電業連續三個遭降評企業比重增加。

首先是信評好績優升比重同步走低，包括信用評等佳的 A 級企業與信用評等較好的 B + 企業比重皆受疫情影響而同步下滑。以 A 級企業來說，去年 10 月占整體企業比重僅 0.11%，11 月直接歸零，今年 1 月雖微幅回升至 0.08%，但 2 月以來，僅個位數企業名列 A 級企業。

而信用尚佳的 B + 企業比重曾在 2018 年 8 月來到 5.52% 站上歷史新高點，但去年 2 月起比重開始逐月下滑降至 3 字頭，儘管曾在去年 4 月短暫回升至 5.4%，但今年 3 月再度降至 3.93%。

中華徵信所指出，金融海嘯最嚴重時期，當時 A 級等級企業比重還有 0.17%、B + 企業也有 6.41%，而當信用最好的兩大族群占比連袂走低時，就必須留意企業信用評等是否有轉趨弱化的趨勢。

其次，從 2018 年下半年以來，整體受評企業遭降評占比持續大幅提升，2018 年 7 月遭降評級企業占比僅 0.06%，但到了今年 3 月遭調降等級企業的占比已攀升至 1.81%，等於 100 家受評企業約 2 家企業遭調降信用等級。

以產業來看，今年前 3 月遭降級企業的產業別占比高於 5% 者包括：進出口貿易業、光電材料及元件製造業、鋼鐵基本工業、工程技術服務業、無線通信機械器材業、網路設備業與餐飲業。

其中又以進出口貿易業、光電材料及元件製造業連續 3 個月遭降評，進出口貿易業連續三個月都在整體降評產業中的占比逾 19%，2 月占比一度飆升至 44%。光電業降評占比從元月的 5% 一路攀升，3 月占比更增加至 12%。

中華徵信所指出，目前受評企業遭調降信用等級情況雖不比 2008 年金融海嘯嚴重，但因疫情尚未平息，全球經濟活動遲緩，因此企業遭降評信趨勢尚未停止，後續需觀察 B - 等級、C 等級企業占比是否攀升。