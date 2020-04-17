〈美時法說〉美國戒毒癮藥市占率破2成 今年出貨可望成長

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (17) 日舉行線上法說，針對外界關注的戒毒癮用藥，副總經理沈燁表示，受惠政府政策及藥廠陸續退出市場，戒毒癮藥在美市占率已提升至 25%，預期今年全年出貨量將超過去年，且營收貢獻至少有兩位數成長。

美時上個月股價連日走跌，外界質疑，藥品出貨恐受阻衝擊營運面臨挑戰，沈燁在法說會前強調，雖然近期新冠肺炎疫情延燒，不過公司營運一切正常。

沈燁指出，美國政府過去傾向使用原廠藥，近期轉向學名藥，讓原廠藥業者陸續退出市場，也大開市場份額及學名藥處方需求量，光是處方需求量，近 4 個月來成長超過 1 成。

沈燁表示，美時戒毒癮用藥具價格優勢，有利瓜分市場份額，去年全年該藥品約有 26 億元營收貢獻，今年出貨量將超過去年。

血癌用藥方面，預計今年 7 月取得美國 FDA 核准，估今年可望上市、銷售，沈燁指出，由於美國血癌用藥市場可觀，預期將成在美國下一波重磅產品。

其他藥品方面，美時旗下孫公司 Alvogen Korea 去年第 4 季在韓國上市減肥新藥 Qsymia，沈燁指出，減肥新藥去年底首批小量出貨後，約貢獻 1.5 億元營收，由於該藥效果明顯，使用量已與其他產品相當，目前已追加美國代工廠生產量，預計第 2 季中可再陸續出貨。