【財經M平方】護國神山台積電法說優於預期 支撐台灣經濟

2020 / 4 / 16（四）台積電 TSMC 召開 2020 年第一季法說會，台積電不僅是台股最大權值股（占比高達 24%），還是全球最大的晶圓代工工廠，反映著全球電子業景氣的榮枯，本次疫情我們也密切關注是否衝擊到台積電的狀況，以下為法說關鍵解讀：

一、台積電 2020Q1 財報優於預期，淡季不淡

台積電 2020 Q1 營收達 103.06 億美元 (前 103.9 億)，優於財測預估區間 102 - 103 億美元，季增 -0.8%，年增 +45.2%；毛利率 51.8% ( 前 50.2% )，營業淨利率 41.4% ( 前 39.2% )，EPS 4.51 美元，創下歷史新高。

Q1 財測優於預期，受惠遠端工作 / 教學、宅經濟商機以及 5G 智慧型手機佈署。

二、台積電 2020Q2 展望樂觀，下半年展望較為保守

Q1 已經過去，重點是接下來怎麼看！台積電在假設 6 月疫情趨緩前提下，提出未來展望：

2020 Q2 展望：

Q2 營收 101 - 104 億美元、毛利率 50% ~ 52%、營業淨利率 39% ~ 41%，在肺炎衝擊下，Q2 營收僅較上季 0 ~ -2%，顯示淡季不淡。（ USD/TWD=30）

Q2 疲弱的手機與消費性電子需求，被遠端工作 / 教學、宅經濟所引發的電腦需求和 5G 所抵銷。目前尚未看到客戶大幅度砍單。

台積電 Q2 財測說明實力，支撐台灣電子產業，從台積電法說中，我們可以看見台積電 2020 年 Q2 的營收在疫情衝擊下維持 0 ~ -2% 以內季減率，可看出 5G 趨勢及該公司長線競爭力。

此次台積電法說會還有哪些重點需要關注？疫情衝擊下，台灣經濟發展又會怎走？更多完整內容都收錄在 財經 M 平方 網站上！

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