BMW THE 8 Gran Coupé四門旗艦跑車 售價518萬元起。

承襲了 90 年代初第一代 BMW 8 系列優美的跑車線條，融入 BMW 最新家族設計語彙和極致工藝美學，完美奠定了 BMW Luxury Class 無可取代的奢華典範。此款品味買家期盼已久的美形跑車，即日起正式進駐全台展間，珍稀登場。全新 BMW M850i Gran Coupé 與 840i GranCoupé 加入後，將與 BMW 品牌旗下的頂級旗艦車款 THE 7、THE X7 提供完整的 Luxury Class 產品選擇，滿足獨具品味的層峰買家。

由內而外匯聚優雅與力量的絕美跑車

全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 四門旗艦轎跑，是 BMW 引領奢華風潮的大器之作，結合品牌所引以為傲的頂尖造車工藝與創新科技，以流暢跑車線條雕琢出磅礡氣勢，將性能駕馭轉化為一場品味之旅。BMW 全新家族設計語彙詮釋動感奢華的現代美學，醒目的一體式雙腎型水箱護罩，完美呼應著車頭造型與線條比例，在前衛感十足的 LED 頭燈襯托下，透過引擎蓋與車側的鈑件折線、後葉子板的肌理線條及後保桿的導流孔設計，刻劃出光影間非凡質感，同時挹注賽車般蓄勢待發的競速氣勢；而辨識度極高的車尾造型搭配極具流動感的 3D 立體 LED 尾燈更添視覺魅力，對應車尾的後下擾流板與矩形排氣尾管，形塑力與美的優雅面貌。

細細品味全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 與生俱來的跑車性格與內涵，踏入座艙後映入眼簾的精緻格局與科技化配備，透過精心雕琢的內裝質感完美詮釋頂級旗艦跑車的豪華格局，全車系標配 harman/kardon 高傳真音響系統 (另可選配 Bowers & Wilkins 鑽石高傳真音響系統)，提供車主如臨現場的聽覺饗宴，搭配閃耀璀璨的頂級水晶中控套件，讓車主在暢享駕馭樂趣之際更添尊貴奢華氛圍。頂級 Merino 真皮包覆的跑車座椅，不僅彰顯強烈運動化風格，同時為前座乘客提供觸感極佳的乘坐體驗；後座同樣採用一體式頭枕設計的獨立跑車座椅，搭配充裕的腿部空間與全景式電動玻璃天窗，使後座乘客同享豪華舒適的貼心款待。頂級車型 M850i xDrive Gran Coupé 更注入 BMW M 品牌的性能基因，包括 M 款多功能真皮能方向盤含換檔撥片、M 款駕駛踏板組、黑色車內頂篷等標準配備，進一步凸顯 M850i xDrive Gran Coupé 的純正賽車血統。

前衛的 BMW 全數位虛擬座艙結合 12.3 吋虛擬數位儀錶與 10.25 吋中控觸控螢幕，巧妙地將時速錶與轉速錶分別設於螢幕左右兩端，以紅色為底的數位指針透露著全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 與生俱來的熱血跑格，搭配完整 BMW 智能衛星導航的最新世代 iDrive 7.0 系統與智慧語音助理，輕鬆掌握重要行車資訊，創造全新人、車與數位化體驗的互動形式，以潛藏於心的駕馭渴望，實現科技未來。

賽道 DNA 與生俱來的跑車靈魂

源自 BMW M8 GTE 賽車基因的全新 BMW 8 系列 Gran Coupé，在優雅流暢的車身線條下擁有令人難以抗拒的熱血性能因子，當動力爆發，超越一切的完美油然而生！全新 BMW 840i Gran Coupé M Sport 以最純粹的後輪驅動系統，獻給追求純粹操駕體驗的行家，動力部分搭載 3.0 升 TwinPower Turbo 直列六汽缸引擎，擁有 340 匹最大馬力和 500 牛頓米最大扭力之高效輸出，造就其 0-100km/h 加速僅需 5.2 秒的加速表現，搭配強度更甚鋼材的輕量化 CFRP 碳纖維複合材質與鋁、鎂合金打造的車體結構，讓這輛運動感十足的四門後驅跑車，具備令人振奮的極致性能與動態駕馭表現。

此外，全車系列為標準配備的 M Sport 套件，為全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 挹注濃烈賽車氛圍，包括 M 款空力套件、M 字樣車側銘牌、M 款多功能真皮方向盤、M 款駕駛踏板組和 M 款發光門檻，配上 20 吋 M 款專屬輕合金輪圈對應前後配性能跑胎及 M 款煞車套件，不僅在外觀與功能上大幅提升，更將全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 跑車特質和運動風格提升至嶄新境界。