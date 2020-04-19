美多州準備放寬疫情限制！專家砲轟：川普「經濟重啟指南」標準太鬆

美國總統川普在週四 (16 日) 發布「經濟重啟指南」後，目前美國已有多州表示，正在考慮解除現有的部分疫情限制措施，其中包括佛羅里達州、德州、明尼蘇達州等。

週五 (17 日) 下午，佛羅里達州 Jacksonville 的海灘和公園就已宣布重新開放，德州與明尼蘇達州也表示，將在未來幾天取消部分的疫情限制措施，但仍要求居民保持社交距離、並避免大規模群聚；

但也有一些州認為，現在宣布解除疫情限制措施，恐怕是言之過早。

據川普公布長達 18 頁的《再次開放美國》經濟重啟指南，明列了美國地區允許復工的六項必需條件，包括：

在 2 週內通報的類流感和疑似病患呈下降趨勢 2 週內新增 (新冠) 確診數降低，或在檢測增加或保持不變的情況下，確診比例下降 轄區內的醫院應有能力在沒有危機護理的情況下治療所有患者，並且應針對有風險的醫護人員，提供健全的測試計劃，包括新冠免疫測試。

而根據川普宣布的「經濟重啟指南」，即有一些州開始考慮解除現有的疫情限制措施，對此，一些美國公衛專家抨擊，川普的經濟重啟指南很可能「標準太鬆」。

因根據上述指南，在 2 週內通報的類流感和疑似病患呈下降趨勢，2 週內新增 (新冠) 確診數降低，或在檢測增加或保持不變的情況下，確診比例下降，即符合標準。

加大舊金山分校傳染病暨流行病學專家 George Rutherford 即認為，新增病例出現向下的斜率並沒有什麼意義，一個州日新增病例從 5000 例下降至 4000 例，和一個州從 100 例下降至 20 例，這在流行程度上，是有著巨大區別。

史丹佛大學的流行病學教授 John Ioannidis 亦表示，雖然原則上白宮宣布的這些標準是合理的，但是細節才是決定成敗的關鍵，這些指南只是重啟經濟的緩衝區，不應該是拿來評估一個州是否準備好解除現有疫情限制措施的標準。

John Ioannidis 進一步擔憂，目前美國可能有更多潛在的疫情爆發，特別是在美國南部和中西部地區。