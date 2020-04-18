紓困金兩週告罄！ SBA：已用掉3422億美元

美國聯準會 (Fed) 為中小企業推出的紓困計畫，不到兩週就宣布即將告罄，小型企業署 (SBA) 本週五 (17 日) 表示，目前已批准 166 萬家企業貸款申請，總計 3,422 億美元。

在獲批的貸款中，建築業以 177,905 筆貸款申請居首位，貸款總額達 449 億美元，與緊隨其後的科技服務公司各自占資金總額的 13%，製造業和保險公司分別佔 12% 比重；餐飲和旅宿業約佔 9%，和零售商的比重大致相同。

聯準會自 4 月 3 日推出高達 3490 億美元的薪酬保障計畫 (PPP，Paycheck Protection Program)，是美國國會 2.3 兆美元的財政紓困計畫的一環。

PPP 目的是協助受疫情衝擊的中小企業在美國大部分經濟關閉的情況下，繼續向其員工支付薪資，好讓企業在經濟重啟後，加速擴大營運，然而該計畫卻在不到兩週內達到上限。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和 SBA 負責人 Jovita Carranza 在聯合聲明中解釋，自計畫推出以來，SBA 在不到 14 天的時間內已處理超過 14 年的貸款申請，這將能保留大量的美國就業機會。

路透社報導，疫情期間打擊最為嚴峻的零售、餐廳和旅館業已經獲得 18% 的紓困金，以協助中小企業在停工期間繼續支付員工薪資。

企業貸款排名前三大州的貸款申請比例佔資金總額 23%，加州 113,000 家企業得到 334 億美元；德州的 13.5 萬家企業獲得 285 億美元；另外 203 億美元撥給 81,000 家位於紐約的公司。

梅努欽和 SBA 負責人 Jovita Carranza 指出，這些申請的貸款中，有 74% 的貸款額度不到 15 萬美元，可見這項計畫對最小規模的小企業也適用。

SBA 並未透露實際支付總額，雖然一些申請的企業表示他們已經從貸方那裡收到款項，但其他提早申請的公司，卻在本週四 (16 日) 得知該計畫資金已經耗盡。

數據顯示，4,412 家公司中，每家獲得的平均貸款額皆超過 500 萬美元，平均貸款額達到 20.6 萬美元。

據路透社報導，川普政府正在與國會進行談判，打算在既有的 2.3 兆美元計畫上，再追加額外的 2500 億美元。