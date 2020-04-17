調整資料中心投資？今年Google雲端業務恐失色

Google 週三 (15 日) 重磅釋出削減成本決策，指出公司正在重新評估其在資料中心等方面的投資步調和焦點。市場解讀，這將連帶影響 Google 雲端生態系中的晶片大廠和其他零組件供應商，今年 Google 雲端業務恐怕也無法大放異彩。

根據 Dell'Oro Group 報告，Google 在雲端業務的營收上，遠遠落後亞馬遜和微軟，但在資料中心上的資本支出卻最高。

執行長 Sundar Pichai 雖未說明重新評估投資的細節和範圍，但資料中心的建設一直是 Google 最大的投資項目，2019 年 Google 在資料中心和數據基礎設施的資本支出為 130 億美元。

Google 過去經常會花費超過 10 億美元來建立一個完整的雲端園區，從資料中心的處理器到建築設計一手包辦，園區內每棟建築皆配有伺服器和管理資料的儲存器，部分園區的投資甚至超過 20 億美元。

過去三年中，Google 資料中心資本支出累計達到 414 億美元；相比之下，微軟和亞馬遜在此期間分別為 345 億美元和 320 億美元。

Google 在資料中心的資本支出 (圖片: WSJ)

晶片大廠 Nvidia 和美光近期財報突顯出，今年資料中心的需求成長強勁，兩家公司業績皆受惠於此。Dell'Oro Group 分析師也預計，在疫情爆發前，Google、微軟和亞馬遜今年資料中心支出總額應能達到 510 億美元，較去年同期增長 20%。

Google 目前營運著全球最大的數據基礎設施平台之一，在全球擁有 19 個資料中心園區，其中美國 11 座、歐洲的 5 座、亞太地區兩座和南美一座。

然而新冠肺炎 (COVID-19) 不僅衝擊小企業，連大型企業也備感壓力，Google 身為實力雄厚的線上廣告巨擘，也難逃疫情毒手。

這波疫情受創的旅行業和零售業多是 Google 廣告大戶，而廣告業務佔 Google 營收比重 80% 以上，使得 Google 廣告業務比起微軟和亞馬遜的核心業務還要更加脆弱。

RBC Capital 的 Mark Mahaney 預計，Alphabet(GOOGL-US) 今年的總營收將下滑 4%，這將是 Google 有記錄以來首次年度下滑，華爾街認為，或許 Google 趁此時刪砍資料中心的投資成本也不是件壞事。