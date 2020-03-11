美國疫情擴散加速 Google發信要求北美員工在家工作

鑑於武漢肺炎 (COVID-19) 在美國擴散速度加快，科技巨頭 Google (GOOGL-US) 加強了防疫措施，要求所有北美員工留在家裡至少到 4 月 10 日。

Google 在上週向員工發送了一份備忘錄，建議華盛頓州的員工在家工作，現在，此一要求已經擴展到美國和加拿大的 11 個辦事處，共約 10 萬名員工。

Google 全球安全副總裁 Chris Rackow 在給員工的電子郵件中表示，「出於謹慎考慮，為了保護 Alphabet 和更廣泛的社區，如果您的工作角色允許，我們現在建議您在家工作。」

COVID-19 疫情在美國正快速蔓延，確診人數在週二晚間突破 1000 人。為了防範疫情擴散，公司週一開始阻止外部訪客進入部分辦公室，包括紐約和舊金山灣區。

Google 週二還表示，將設立「COVID-19 基金」，用於支付全球臨時員工和供應商如果因有潛在症狀或因隔離而無法工作時的病假費用。

由於華盛頓州疫情擴散迅速，上週包括 Google 及蘋果、亞馬遜、微軟及 Facebook 等主要美國科技公司，均建議西雅圖的員工應在家工作。

截至週一晚間，華盛頓州已有 160 多名確診病例，亞馬遜的一名員工和 Facebook 的一名員工已被診斷出冠狀病毒。

週日，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 要求多個全球辧公室員工，如果情況允許，就在家遠距上班。

上週，Twitter 也告知，在香港、日本及南韓的員工在家中工作，以幫助阻止病毒傳播。Twitter 表示，它「強烈鼓勵」全球的 5000 名員工，不要進入辦公室工作。