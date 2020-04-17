大空頭也看漲！華爾街聚焦Netflix Q1新增訂閱人數

Netflix (NFLX-US) 週四上漲近 3%，接近紀錄高點，該公司下週二盤後將發布第一季財報，在此之前分析師調整其模組和目標價。

Netflix 第一季財測 vs. 華爾街預期

營收：57 億美元 vs. 57.4 億美元

EPS：1.66 美元 vs. 1.64 美元

新增訂閱戶：700 萬人

但華爾街焦點放在第一季新增訂閱人數以及第二季的財測。

最近幾週因全球防疫，居家人數暴增，Netflix 觀眾人數和串流時數必然大增，因其同業也佳績頻傳。迪士尼 (DIS-US) Disney + 訂閱戶大增、Roku 第一季串流時數較去年大增 49%，因此串流媒體龍頭 Netflix 萬眾矚目的財報更受高度期待。

Netflix 今年迄今股價上漲 37%，自上週以來上漲近 20%，市值接近 2000 億美元，超越迪士尼和 Comcast (CMCSA-US)，成為美國市值最高的娛樂公司。

摩根士丹利分析師 Benjamin Swinburne 週四重申「加碼」評級，並將其目標價自 400 美元提高到 440 美元，他認為這道居家防疫令下，沒有哪家企業受惠程度高於 Netflix。

Swinburne 估計該公司今年前 2 季用戶人數淨增 1400 萬人，較先前估計的 1170 萬人增加。「今年全球廣告衰退可能會鞏固 Netflix 的領導地位，並增加其產生的回報，因為和 Netflix 搶觀眾時間的是全球廣播公司，但這些競爭者面臨廣告營收 10%-20% 的下降，可能必須削減對內容的投資。」

「牛市已經結束，但 Netflix 的領先優勢完好無損，甚至到無法逾越的境地。」

摩根大通分析師 Doug Anmuth 也重申其「加碼」評級，並將目標價自 440 美元調升至 480 美元。

「Netflix 是居家令顯而易見的受益者，但更重要的是，我們相信這加速了隨選串流媒體的長期轉變。」Anmuth 將其第一季新增訂閱人數估計自 750 萬人上修至 880 萬人。

悲觀分析師也上修 Netflix 的目標價

Evercore ISI 分析師 Vijay Jayant 維持其「持平」評級，但他將目標價自 300 美元提高至 350 美元。

「Netflix 顯然已是互聯網電視內的贏家，且未來有大量長期成長，但網路電視業務模式仍存有長期獲利性的諸多問題，因此我們的結論是：在目前的水準上，Netflix 股價看起來處於最佳平衡狀態。」但他認為本季新增訂閱人數達 950 萬人，遠高於預期，全年估計新增訂閱人數 2900 萬人。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 仍是 Netflix 大空頭，依舊堅持「遜於大盤」的評級，但即使如此他仍將目標價自 173 美元調升至 194 美元。

「我們認為 Netflix 的估值是沒有根據的。我們預期該公司未來會為了維持訂閱人數的成長速度，繼續增加行銷和內容支出，儘管現在礙於新冠肺炎大流行，該公司無法創造新內容，因此自由現金流獲得短暫提升，但我們預計該公司會用以競購現有的授權內容，而缺乏新內容可能導致今年下半年用戶流失率提升。」