疫情衝擊電視面板需求 研調估Q2出貨將年減7.1%

市調機構集邦 (TrendForce) 旗下光電研究 (WitsView) 今 (16) 日釋出最新電視面板出貨調查報告，隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在歐美、新興亞洲市場快速蔓延，各國宣布封城，加上總體經濟環境不樂觀，預估第 2 季電視面板需求下滑，出貨量將下滑至 6575 萬片，季增僅 2.3%、年減 7.1%。

集邦表示，隨終端市場需求轉淡，面板廠調降稼動率的雜音再起，但現階段調降稼動率並非最佳選擇，因年初電視面板報價起漲後，大部分尺寸報價目前仍高於現金成本，若此時調整稼動率，並不符合利潤最大化。

集邦進一步指出，疫情也帶動在家工作 (WFH) 商機，帶動 IT 面板短時間需求增溫，部分面板廠能將透過調整產品組合支撐第 2 季營運，另外，韓系面板廠將在第 4 季收斂 LCD 產線，屆時供應鏈及面板廠市占可能出現洗牌，中國廠商、台廠群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 為維持市占，調整稼動率空間也有限。

集邦表示，第 2 季面板廠大幅調降稼動率機率不高，但韓系面板廠宣布收斂 LCD 產線後，營運思維由攻轉守，加上面臨電視面板跌價壓力下，有可能將減少投片計劃提前至第 2 季，成為第 2 季面板廠供給面最大變數。

根據集邦統計，3 月電視面板缺料問題已大致解決，帶動 3 月面板出貨增加至 2337.1 萬片，月增 16.4%，累計第 1 季電視面板出貨量達 6425.3 萬片，季減 12%、年減 8.2%