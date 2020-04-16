〈分析〉中國經濟何時復甦？請關注這4大指標

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，中國經濟正面臨自 1970 年代以來，表現最差的一年，市場預估中國於第一季的 GDP 將衰退 6%。

近日來，由於肺炎疫情於中國呈現放緩趨勢，工廠及企業亦重啟營運，促使經濟活動於 3 月底恢復了 90%，因此，部份經濟學家認為，中國經濟將有望逐漸復甦，並建議投資人關注失業率、固定資產投資、零售銷售、及出口等數據，以推判中國經濟復甦的速度。

失業率

失業率與經濟成長之間具高度關聯性，但受到疫情的影響，2 月份的城鎮失業率攀升至 6.2%，高於 1 月份的 5.3%，且創下自 2016 年以來最差表現。

大摩預估在接下來的幾個月，中國失業率仍將持續攀升，並達到高峰 7.5%，之後則將逐漸下滑，並於年底前達 5.5%。根據該數值推判，在近期之內將會有 8 千萬名勞工恐面臨失業的威脅。而製造業的復甦狀況，為左右失業率的關鍵要素之一。

中國失業率 (圖：Bloomberg)

固定資產投資

根據經濟學家預估，今年第一季的固定資產投資將衰退 15%，且基礎建設及製造業的投資規模皆大幅下滑。受到疫情的衝擊，國內及海外市場需求皆呈現萎縮的態勢，並導致製造業訂單減少。

中國固定資產投資 (圖：Bloomberg)

此外，不動產投資狀況也是須關注的指標之一，由於不動產的價格及銷售量皆表現慘澹，導致建商被迫削減投資規模。在金融海嘯時期，中國政府及央行為了提振房市景氣，採取了降低利率及放寬購屋限制等措施，但目前中國仍尚未採取類似政策。

零售銷售

隨著中國轉型為內需導向經濟，消費支出便逐漸成為經濟成長的主要動能，在 2019 年，消費支出佔了整體 GDP 的 57.8%。

由於疫情對於消費需求造成嚴重衝擊，《彭博》預估 3 月份的零售銷售將下滑 10%，而第一季則將下滑 12.5%。另外，由於失業率攀升及工資下降，再加上消費者減少外出購物的頻率，導致汽車銷售量亦大幅下降。

中國零售、汽車銷售 (圖：Bloomberg)

出口貿易

今年以來，國內企業產能的削減，再加上國外需求的萎縮，導致中國出口貿易呈現衰退的趨勢。而中國的主要貿易夥伴，目前仍在採取封鎖措施以防止疫情持續擴大，因此，預期今年中國的貿易表現將持續陷入低迷。

中國淨出口對 GDP 成長的貢獻 (圖：Bloomberg)

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