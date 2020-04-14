中國3月進出口同步升溫 均優於預期

周二 (14 日)，中國海關總署在記者會上公布第一季中國進出口總值人民幣 6.57 兆人民幣，年減 6.4%，跌幅較 1 至 2 月縮小 3.1 個百分點，其中，出口人民幣 3.33 兆元，年減 11.4%；進口人民幣 3.24 兆元，年減 0.7%；貿易順差人民幣 983.3 億元，年減 80.6%。

3 月份，中國進出口人民幣 2.45 兆元，年減 0.8%，降幅較 1 至 2 月縮小 8.7 個百分點；其中，出口人民幣 1.29 兆元，年減 3.5%，預期年減 17.5%，1 至 2 月份年減 15.9%；進口人民幣 1.16 兆元，年增 2.4%，預期年減 6.8%，1 至 2 月份則衰退 2.4%。

第一季，中國與東盟間進出口總額達人民幣 9913.4 億元，年增 6.1%，占中國外貿總額 15.1%，東盟超越歐盟成為中國第一大貿易夥伴；對歐盟進出口總額人民幣 8759.3 億元，年減 10.4%；對美國進出口總額人民幣 6680.1 億元，年減 18.3%。此外，中國對「一帶一路」沿線國家進出口額達人民幣 2.07 兆元，年增 3.2%，超出整體成長 9.6 個百分點。

此外，為緩和中國豬肉價格，中國進口肉類正快速成長，第一季中國進口豬肉 95.1 萬噸，年增 1.7 倍；進口牛肉 51.3 萬噸，年增 64.9%。

中國海關總署表示，目前肺炎疫情持續在全球蔓延，全球經濟下滑風險增加，不穩定、不確定因素明顯增加，中國外貿進出口面臨艱困處境。同時，IMF 最新預測今年全球經濟將發生衰退，且 WTO 也預估今年全球貿易量將出現較重跌幅，全球市場需求萎縮必然會對中國外貿出口造成衝擊。

中國海關總署直指，外貿新訂單減少等問題開始慢慢顯現，中國外貿發展面臨的困難不容小覷。