助抗疫！美光發現金補助 台灣在內全球2.5萬員工受益

日經新聞報導，美國記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 將發放一次性現金給全球三分之二員工，因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情下的艱難時期，約 2.5 萬人受惠，發放金額依各國疫情而有不同，亞洲包括台、日、星等地員工都有補助金。

以美國為例，年薪不到 10 萬美元的員工，將獲得 1000 美元 (約合台幣 3 萬元) 現金補助。

美光在世界各地的製造工廠員工也將領到這筆一次性的現金補助，台灣、新加坡的員工都將受惠，大馬工廠將領到總額 60 萬美元補助金，印度工廠獲得 100 萬美元，還會發送口罩和醫療用品。

日本廣島縣工廠 3800 名員工中的 2500 人，將在 4 月 24 日領到 7.5 萬日圓 (698 美元，約合台幣 2.1 萬元)。受疫情影響財務吃緊的員工，最高可以申請到 5000 美元救濟金。

在遠距辦公和教學帶動資料中心晶片需求的情況下，美光盡可能減輕全球供應鏈受疫情的影響，並於上月底宣布提撥 3500 萬美元，為受到疫情影響程度不一的對象提供援助。

美光在止於 2 月一季的淨利雖然比前一季減少 18%，但仍有 75 億美元現金在手，有能力發放補助金給員工。美光全球營運執行副總裁 Manish Bhatia 說，發放現金補助給各地事業，是為了鼓勵當地人消費。

美光也加快對 500 多家中小企業供應商的付款速度，以緩解他們在短期內面臨的資金挑戰。該公司也考慮對各地區提供更直接的物資援助，例如提供糧食和醫療器材給學校和醫院。

IDC 上個月表示，疫情之下半導體市場可能的四種發展，其中最可能出現的狀況是整個產業營收年減 6%，未來整體復甦的關鍵在於 5G 這類新興科技上。

除了美光臉書 (FB-US) 也在 3 月發放 1000 美元現金給全球員工，幫助員工度過難關。而摩根大通 (JPM-US)、美國銀行、花旗銀行 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 也透過一次性獎金或提高加班福利等方式，支援自家員工。