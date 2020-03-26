〈財報〉美光Q2營收超預期 疫情推漲資料中心DRAM需求 盤後大漲5%

美商記憶體大廠美光 (Micron) 週三 (25 日) 於美股盤後公布截至 2 月 27 日的第二季度財報，由於武漢肺炎疫情導致遠端辦公的頻率增加，促進資料中心和個人 PC 需求大漲，美光 Q2 營收超乎市場預期，激勵盤後大漲逾 6%。

週三 (25 日) 美光 (MU-US) 下跌 1.78%，以每股 42.50 美元作收，而在盤後公布財報後，美光股價聞訊大漲 5.86% 至每股 44.99 美元。

美光股價走勢 (圖片: GOOGLE)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 0.45 美元，遜於去年同期的 1.71 美元，優於市場預期的 0.37 美元

淨利報 5.17 億美元

調整後 EBITDA 為 18.05 億美元

營收報 48 億美元，年減 17.8%，優於市場預期 46.9 億美元

毛利率報 29.1%

營業費用 8.56 億美元

營業利益 5.42 億美元

基於 GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 0.36 美元，較去年同期 1.42 低

淨利報 4.07 億美元，而去年同期為 16.25 億美元，年減 75%

營業利益 4.40 億美元

基於 non-GAAP Q3 財測：

營收 46 億至 52 億美元

毛利率 31%，上下波動範圍約 1.5%

營運支出 8.25 億美元，上下浮動範圍約 2500 萬美元

稀釋後 EPS 預估為 0.55 美元，上下波動範圍約為 15 美分

公司聲明與展望：

執行長 Sanjay Mehrotra 表示，即使身處武漢肺炎 (COVID-19) 的危機中，美光第二季度營收和業績仍達到財測區間高標，受惠於強大的產品組合和穩健的資產負債表，公司已連續 13 季度呈現正自由現金流。

Mehrotra 補充說，武漢肺炎疫情嚴重影響中國市場 Q1 經濟成長，工廠停擺更令智慧手機和汽車 DRAM 的需求下滑，反而遊戲、遠端辦公和線上商務活動增加，使資料中心需求大增。

為防堵疫情，許多企業採取遠端辦公模式，執行長表示，筆電和資料中心 DRAM 和 SSD 需求強勁，抵銷了第一季度智慧手機等產品的需求衝擊。

美光本季度營收分項 (圖片: 美光 IR)

第二季度 DRAM 部門收入佔總營收 64%，部門總營收年減 26%；NAND 占總營收 32%，部門總營收年增 9%；SSD 季增幅 20%，資料中心 SSD 季比更增加超過 50%；QLC SSD 出貨量季增幅也達 60%。

美光目前遍布全球 18 個國家，員工數量多達 3.7 萬人，Sanjay Mehrotra 表示，美光在中國爆發疫情後即率先採取防疫措施，在公司各據點設置檢康檢哨站，也暫停了所有國際商務行程，並下令員工居家辦公。

執行長表示：「我們樂見中國各地製造商也漸漸恢復產能，最近也看到中國智慧型手機產量逐日回升。」

美光認為一旦半導體市場脫離疫情危機，DRAM 需求將增加 14-19%，而 NAND 的需求成長 30% 。

美光今年迄今股價下跌 21%，表現優於同期美股標普 500 指數的下跌 24%。和 2 月 12 日創下的 52 週高點 61.19 美元相比累計下挫 31.02%。