棄高通？傳Google聯手三星開發自家處理器 最快明年搭載至Pixel手機

根據 Axios 報導，Google 正與三星合作開發晶片，未來 Google 自行研發的處理器，將會用於 Pixel 手機與 Chromebook，最快會在明年搭載至 Pixel 手機處理器。

近年來，Google(GOOGL-US) 不斷為旗下智慧型手機 Pixel 系列打造晶片，例如 Pixel 2 與其後面幾代的 Pixel 手機，就相繼搭載 Google 自行設計的晶片，以提升其手機圖像處理速度，和機器學習能力。

如今 Google 將自行開發晶片的力度升級、擴大至處理器上，網站 9to5google 指出，這款 Google 自行設計、代號稱為「Whitechapel」的晶片，將採用三星最新進的 5 奈米技術製成生產，且內含 8 核心 ARM 架構的處理器，能夠優化 Google 機器學習能力，且改善 Google Assistant 的性能。

這並不是 Google 首次涉足晶片開發業務，2017 年公司自行開發的 Pixel Visual Core 晶片就與與 Pixel 2 和 2 XL 一起首次亮相，隨後也搭載於 Pixel 3 和 3 XL。

而 Google 近期推出的 Pixel Neural Core 晶片，更強化 Visual Core 的圖像處理能力，與 Recorder 和 Live Transcribe 等 App 程式

Google 近年開始向蘋果和華為看齊，自行設計處理器，Axios 認為，這將能提高其 Pixel 產品在智慧型手機市場的競爭力，還能幫助以便提高產品控制權及節省成本。

雖然 Google 自行設計與生產客製化處理器，能幫助其業務，但這對高通 (QCOM-US) 可能是一大打擊，高通目前正在替 Pixel 手機和 Chromebook 的驅動力提供晶片處理器，如今高通將面臨被 Google 棄單的風險。

Google 於 2016 年發布第一款 Pixel 智慧手機，廣受到市場好評；目前已發展到第四代的 Pixel 4，而 Pixel 3、3a 及 4 手機都已使用高通的驍龍處理器 (Snapdragon)，而即將推出的 Pixel 4a 和 Pixel 5，也預料會採用 Snapdragon 處理器。