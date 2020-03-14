谷歌打造武漢肺炎檢測資訊網站 川普致謝後漲逾9%

《CNBC》週五報導，根據內部資料和川普總統宣布的消息，谷歌與其母公司 Alphabet (GOOGL-US) 正努力打造網站，讓大眾判定自己是否需要接受武漢病毒檢測。

川普在新聞發布會上宣布，美國因應武漢肺炎疫情而進入緊急狀態，目前谷歌已有 1700 名工程師正為防疫而努力。

美股週五大漲，道指、S&P 500、納指均收漲 9% 以上，Alphabet 也跟隨大盤收高 9.2% 至 1214.27 美元。

谷歌打造的檢測資訊網站可讓大眾得知武漢病毒 (COVID-19) 的檢測地點、危險因素和症狀，也可讓大眾填寫調查表。

根據週四一份內部備忘錄，谷歌員工詢問 Pichai，公司是否能為 COVID-19 檢測盡一份力。

「昨天例會上，有人問說 Verily 公司能否協助大眾測試 COVID-19，我知道現在大家都想發設法要幫點忙，所以我檢視了他們團隊，看看他們是否能利用谷歌的支援和我們『其他賭注』部門做一些計畫。好消息是，Verily 將利用生命科學和臨床研究方面的專業知識再搭配谷歌進行計劃，協助美國進行 COVID-19 測試。」

Verily 是 Alphabet 旗下的生命科學公司。根據 Pichai，該公司目前與政府合作，將易受感染的病患定向到 Baseline 網站，但不清楚該網站是否與川普總統所提的網站相同。

「隨著越來越多的測試套件可用，計畫人員將試圖開發一種途徑讓公共衛生和醫療機構將大眾導引至 Baseline 網站，該網站可根據公衛機關最新指引，將風險較高的民眾定向至檢測網站。」

Baseline 正合力構建下一代醫療保健工具與服務，可繪製出用於臨床研究的健康數據點，目前該研究與其他研究人員、臨床醫師、工程師和設計師以及志願者合作使用。

谷歌本週下令幾乎全球員工居家辦公，因旗下員工已出現確診者，例如一位印度 Bangalore 辦公室員工週四確診並正在隔離。

谷歌沒有回應多項置評請求，爾後僅在推特上表示，目前公司正在開發一種分流工具，將在加州山景城總部附近部署。

川普總統發表談話後，谷歌公關團隊週五在推特上表示，「我們正在開發一種工具，協助分流個人進行 Covid-19 檢測。Verily 處於開發的早期階段，計畫在海灣區推出測試，希望過段時間廣泛推展。」

谷歌沒有對川普總統的談話發表其他評論。但部分外媒稱，川普宣布的消息讓谷歌措手不及，因為 Verily 原本只打算為舊金山灣區的醫護人員推出該工具。

Pichai 本週稍早曾發文稱，Verily 已經在開發一個小型可穿戴的體溫貼片，可以將體溫數據傳送到手機 app，進行流感之類的疾病早期檢測。