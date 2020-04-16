iPhone SE會成為中國市場主力？缺少5G功能

蘋果 (AAPL-US) 新一代 iPhone SE 於官網正式亮相，搭載果設計的 A13 晶片。許多中國分析師指出，蘋果此一機型不太可能成為中國銷售的主要推動力，因為它缺乏 5G 功能，價格上也未特別討喜。

在中國社群網站《微博》所做的簡易調查中，約 35 萬名參與者中，有 60% 表示他們不會購買這款售價 399 美元的新機。其中約 5 分之一的人表示會購買，其他的人表示會考慮購買。

儘管在調查中沒有詢問購買與否的理由，但一些人表示，如果價格進一步調降，可能有興趣購買。

一名微博用戶表示，如果大家都不買，這款 iPhone 手機的售價可能會再降 200 元人民幣，這一發言獲得約 1 萬個讚。

隨著中國的安卓高階手機逐步在市場站穩腳步，蘋果在中國市場的銷量逐年下滑。接下來競爭只會更為激烈，蘋果的主要對手都已發表 5G 手機，而蘋果尚未有支援 5G 的 iPhone 上市。

上週，幾家中國線上零售商將 iPhone 11 的價格下調了 17%，以刺激銷量。多數分析師認為，iPhone SE 將主要吸引那些不想花 700 美元左右買手機，但仍擁護蘋果品牌的果粉。

在新款 iPhone SE 上市後，蘋果 iPhone 8 將停產，iPhone 8 在週三的售價為 449 美元。

研究公司 Canalys 追踪全球智慧手機的分析師 Mo Jia 認為，新的 iPhone SE 主要將吸引那些不需要 5G 網路的中階用戶。

政府數據顯示，蘋果公司 3 月份向中國供應商銷售了 250 萬支 iPhone，較去年同期高出近 20%，比 2 月份疫情高峰時的 50 萬支大幅上揚。

蘋果將在週五 (17 日) 開始接受預訂，於 4 月 24 日起交付手機。