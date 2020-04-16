新冠風暴過後 晶片股怎麼挑？RBC列5大晶片趨勢

新冠肺炎 (COVID-19) 捲起全球經濟風暴，雖然沒有企業能夠逃脫影響，但卻有一些遮蔽強風的地方，投資者也可考慮某些趨勢，待風雨過後許多產業將有與往昔不同的面貌。
RBC 資本公司晶片分析師 Mitch Steves 週三研究報告針對此主題梳理了晶片產業此後的趨勢，他認為近期 5 種趨勢如下：
- 數據中心需求強勁：美光 (MU-US) 近期股價上漲就凸顯了這點，市場意識到公共雲端業者雲端需求正在上升。
- 電子設計自動化軟體公司的核心結果健康：零件越來越複雜，有利於 Synopsys (SNPS-US) 和 Cadence Design Systems (CDNS-US) 這一類企業。
- 商用 PC 和電玩 PC 乘風而上：居家人數眾多，有些人將需要新的筆電。
- 手機銷量疲弱：此回低迷將重創智慧手機銷量。
- 半導體設備銷售嚴重遞延。
整體而言，Steves 認為，這些因素結合後最有利 PC 和數據中心業者，他點名美光、Nvidia (NVDA-US) 和 Advanced Micro Devices (AMD-US)。
長期來看，他認為其中一些趨勢會持續下去，但還有其他額外因素正在蔓延：
- 超大規模用戶建立：大型雲端業者如微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet (GOOHL-US) 旗下的谷歌，這些使用程度都會增加，並且可能增加容量，此趨勢尤其有利 Nvidia 和 AMD。
- PC 週期縮短：由於居家辦公者增加，PC 汰換週期應該會縮短，這將有利 Nvidia、AMD 和英特爾 (INTC-US)。
- 併購交易增加：低利率和疲弱的股價可能引發一波晶片產業的併購潮，但他並未指名那些企業可能被收購。
- 電玩需求增加：由於居家時間拉長，這明顯成為大眾休閒趨勢之一，而此點顯而易見的受益者是 Nvidia 和 AMD。
- 高階產品產線移轉：某些高端晶片的產線可能從中國移轉至美國，這可能會增加晶片生產成本，且幾乎肯定會影響晶片設備廠。
- 手機疲弱：經濟低迷會在 2 至 3 年內衝擊手機的銷售，聚焦手機晶片的股票可能受創，包括博通 (AVGO-US)、Qorvo (QRVO-US) 和 Skyworks Solutions (SWKS-US)。
- 5G 建立：5G 的推出和 5G 的應用發展都可望加速，其中 5G 設備的關鍵供應商 Analog Devices (ADI-US) 可望因此趨勢受惠。
- 通訊晶片：聚焦通訊的晶片廠可能會因採用更新更快的 WI-Fi 網絡而有上漲潛力，其中最大受惠者是類比晶片公司。
- 晶片複雜性提升：各企業尋求創造更先進的晶片來降低功耗、提高性能並推動技術發展，可能就需要更多的設計工具。