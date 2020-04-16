中國有條件放行Nvidia收購伺服器晶片大廠Mellanox

陸媒週四 (16 日) 報導指出，中國反壟斷局宣布有條件批准美國繪圖晶片大廠 Nvidia(NVDA-US) 以 69 億美元收購以色列伺服器晶片廠 Mellanox(MLNX-US) 之交易，結束長達一年的收購審查。

截至台北時間週四 (16 日) 晚間 22 時許，Nvidia 和 Mellanox 股價齊漲，Nvidia 上漲 4.11%，暫報每股 292.64 美元，Mellanox 上漲 1.69%，暫報每股 124.49 美元。

Nvidia 股價日線走勢 (圖：Investing.com)

此項交易先前分別獲得美國、歐盟監管機構無條件批准，根據審查報告，中國監管當局要求兩家公司履行部份義務，例如不得強制向中國市場銷售、禁止不合理交易條件、保證產品與第三方設備的互操作性，以及對第三方設備商採取訊息保護措施等。

早在去年 3 月，Nvidia 便宣布和 Mellanox 達成收購協議，協議指出 Nvidia 將以每股 125 美元的現金價收購 Mellanox 所有已發行和流通在外的普通股，收購價約達 69 億美元，為 Nvidia 有史以來最大規模的收購交易，預計將帶動其資料中心晶片業務成長。

據了解，Nvidia 和 Mellanox 在資料中心伺服器和乙太網路介面卡市場上存在垂直關係，在 GPU 加速器與專用網路設備，以及 GPU 加速器與高速以太網路介面卡等兩組產品市場存在水平關係，收購案得以將 Nvidia 的加速運算平台與 Mellanox 的加速網路平台互相結合，創建新一代資料中心級解決方案。

該項交易激起華爾街對 Nvidia 的樂觀態度，美國銀行分析師 Vivek Arya 重申 Nvidia 的買入評級，目標價定為 340 美元，他稱道：「我們相信 Mellanox 高性能運算技術和網路產品可幫助加強 Nvidia 的關鍵資料中心領域，同時為 5G、邊緣運算帶來新的際遇。」

Susquehanna 金融集團分析師 Christopher Rolland 表示：「我們相信 Nvidia 已開始計劃在下一代 DGX 系統中採用 Mellanox IP。」他此前已將 Nvidia 目標價自 320 美元上調至 330 美元。