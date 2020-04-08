半導體已走出低谷？中芯上修Q1財測 股價開盤飆漲逾4%

中芯國際周二 (7 日) 晚間公告，將今年第一季營收年增率由原估的 0%～2% 上調為 6%～8%，毛利率則是由原估 21%～23% 上調至 25%～27 %。利多消息帶動週三 (8 日) 中芯開盤跳空大漲 4.3%，暫報 13.86 港元價位。

資料來源: 新浪財經, 中芯股價日線走勢

中芯提到，自從最初公布第一季營收和毛利率預告後，中芯旗下產品需求成長及產品組合的改善，均超出預期。因此，上修第一季的營收和毛利率預估值。

業內指出，雖然中芯沒有詳述上修財測是有哪些具體因素，但是從毛利率、營收雙雙大漲來看，第一季高產值的先進工藝對營收貢獻有所提升。此外，在目前的大環境下，晶片的「國產化」是大勢所趨，中國客戶增加對中芯的訂單應該是推動其逆市成長的關鍵。

根據中芯提供的消息，去年底該公司 14nm 工藝已量產，並貢獻 1% 的營收，預估 2020 年 14nm 及改良型的 12nm 工藝產能會大幅成長，從之前的每月 1000 片晶圓，到 3 月份上升至每月 4000 片晶圓，到 7 月則能上升至 9000 片，12 月則達 15000 片。

同時，中芯正在研發更先進的 N+1 及 N+2 FinFET 工藝，其 CEO 梁孟松不久前首度公開 N+1、N+2 代工藝的情況，透露 N+1 工藝相較於 14nm 性能提升 20%、功耗降低 57%、邏輯面積縮小 63%，SoC 面積縮小 55%，之後的 N+2 工藝性能和成本都更高一些。

N+1 工藝的研發進程穩定，去年底已試產，目前已進入產品認證階段，預估今年底可進行有限量產。

券商表示，中芯這次上調營運數據，主要是來自擴產見成效，以部份訂單漲價。由於中芯成熟製程持續保持在接近 100% 滿產狀態，預計部分客戶為提早取得產能搶占市場，有意願追價搶產能。

此外，券商看好中芯第一季獲利表現，除了毛利率上修外，另一個主因則是中芯 FinFET 產線尚未開始折舊。根據中芯對設備折舊的定義，當產線產出達到每月 3000 片或設備裝機 6 個月後才開始提例折舊。而在考量到新產線產能爬升進度，以及設備搬入時間，預估第一季 FinFET 產線尚未開始折舊。

