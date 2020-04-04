沙俄罷手沒准信！Brent原油仍恐跌至10美元 Q2難有起色

由於沙俄毀滅性的價格戰可望罷手，OPEC + 減產規模可能達 1000 萬至 1500 萬桶，原油期貨價格連 2 日大漲，但一位分析師估計，Brent 原油價格仍可能下挫至每桶 10 美元的價位。

週五交易，6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 4.17 美元或 13.9%，收每桶 34.11 美元。本週漲幅 22%。

IHS Markit 能源諮詢部門副總裁 Victor Shum 認為，「我們估計 Brent 原油價格 4 月份可能下跌至每桶 10 美元，且第二季可能會停留在那樣的水準。」

他週五表示，「OPEC + 任何協議幾乎都不可能使原油市場免受 COVID-19 的攻擊，我認為現在談任何大規模減產都少也太遲了。」

自今年年初以來，由於 COVID-19 大流行嚴重衝擊需求，加上沙俄發動價格戰，致使原油期貨價格已經下跌 50% 以上。

美國川普總統試圖調解沙俄之間的僵局，他週四在推特上預期 OPEC + 將減產 1000 萬桶至 1500 萬桶。外媒報導，OPEC 與其盟國有意召開緊急會議討論減產事宜。

然而，Shum 認為，考量雙方產量約 1000 萬桶 / 日至 1100 萬桶 / 日，所以「沙國極不可能單方面大規模削減，甚至與俄國一起雙邊削減也不可能。」

「我們談論的是要讓沙國和俄國減產 50% 或以上，這似乎令人難以置信。」川普向媒體表示，沒有提議降低美國產量。

然而，今年 輪值 G20 主席國的沙國可能試著推行聯合減產，安排加拿大等產油國一起減產。

「我們需要每個產油國都加入並強制減產，在全球儲備量都滿位前，我們的時間有限，這是個艱鉅的任務。」

分析師預測，儲備量可能在 5 月或 6 月就會到達上限，屆時市場力量將迫使生產商降低產量。

他補充，「沒有真實跡象」顯示沙俄已經同意擱置分歧，所以一切仍將艱難，「我認為這會是一場殘酷、無情的市場戰爭，疲弱的生產商將被迫關閉生產，尤其是美國的頁岩油產業。」