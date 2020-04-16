〈能源盤後〉需求前景嚴峻 美庫存連12週增加 WTI收逾18年低點

週三 (15 日) 交易，WTI 原油期貨價格收在自 2002 年初以來最低點，係因今年全球原油需求創紀錄大降的嚴峻預期，以及美國原油庫存連續 12 週增加。

《Sevens Report Research》共同編輯 Tyler Richey 表示，「儘管上週全球產油國努力達成減產協議，以期平衡市場供需，但全球仍面臨巨大的需求問題。除非精煉石油產品的消耗量開始復甦，讓煉油廠運行率上升，否則油價近期內很難有看漲的理由。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 24 美分或 1.2%，收每桶 19.87 美元。盤中高點一度觸及 20.89 美元。

根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 2002 年 2 月 7 日以降最低收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.91 美元或近 6.6%，收每桶 27.69 美元，為 4 月 1 日以來最低收盤價。

IEA 警告能源市場面臨「黑色 4 月」，因 COVID-19 大流行，迫使全球關閉經濟，今年原油需求將創紀錄下降 930 萬桶 / 日，相當 10 年成長額，觸及 1995 年以來最低水準。

週日 OPEC 與 OPEC + 達成的減產協議已經完全無法提振投資者情緒。該協議將自今年 5 月 1 日起至 6 月 30 日期間減產 970 萬桶。

但 AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 認為，供應量持續削減可能足以緩衝需求偏差，進而防止儲油能力銳減以及價格崩跌。」

EIA 報告

市場也消化了週三數據，上週 (4/10 止) 國內原油供應量增加 1920 萬桶，為連續第 12 週上升。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期增加 1010 萬桶。API 週二公布上週原油庫存上升 1310 萬桶。

EIA 也預期上週汽油供應量增加 490 萬桶、蒸餾油供應量增加 630 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師原預期汽油供應量增加 710 萬桶、蒸餾油供應量增加 180 萬桶。

EIA 數據也顯示，美國原油總產量減少 10 萬桶 / 日，降至每日產油 1230 萬桶。

ClipperData 商品研究總監 Matt Smith 表示，煉油運行率跌至 12 年低點，「汽油庫存達到未知領域，而石油庫存則創史上暴增最大一週。」他稱，石油庫存目前為 2017 年以來首次高於 5 億桶。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 認為，「油價低於 40 美元就不利美國頁岩油商，因為這價位對頁岩油公司無利可圖，遑論現在面臨不到 20 美元的地步。」

德州鐵路委員會週二舉行聽證會，討論德州減產原油 20% 或約 100 萬桶 / 日的可能性，但目前尚未有決議。

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格小升 0.06%，收每加侖 72.04 美分。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.2%，收每加侖 91.38 美元，為 2016 年 1 月以來最低點。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌近 3.2%，收每百萬 Btu 1.598 美元。

EIA 週四將公布美國上週天然氣庫存報告，根據 S&P Global Platts，分析師預期增加 710 億立方英呎。