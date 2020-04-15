「千億級」債券ETF爭霸賽點火 3守則跟著大戶賺

金融市場動盪不安，有鑑於債券波動較低，許多投資人從「存股」轉為「存債」，把資金投向高股息殖利率的債券 ETF。台灣前兩大債券 ETF「元大 AAA 至 A 公司債」、「中信高評級公司債」最近啟動第 4 度追募，若取得增發核准，將出現「千億級」債券 ETF 爭霸戰。投資人可從配息來源、淨值波動、流動性三個方向，挑選適合自己的產品。

根據投信投顧公會統計，截至今年 2 月底，國內已發行 105 檔債券 ETF（不含槓桿、反向型），規模逼近 1.37 兆元。值得注意的是，前十大債券 ETF 比重從 40% 提高到 42.6%，顯示主管機關去年開始嚴管債券 ETF，使市場發展呈現大者恆大。

截至 3 月底，元大 AAA 至 A 公司債、中信高評級公司債規模各有 786.31 億元、753.2 億元，為台灣前二大債券 ETF，因在外流通籌碼近乎用罄，雙雙申請總額擴增到千億元。法人表示，若兩檔 ETF 都申請成功，從經驗來看，可能數個月內就會誕生首檔千億級債券 ETF。元大、中信爭霸白熱化，國泰 A 級公司債近期規模首破 700 億元，不排除未來也加入戰局。

債券 ETF 關注度越來越高，發行規模也不斷擴大，想加入「存債族」可以從三個方向評估挑選。

首先，觀察配息來源是否有配發本金。若有，代表配息金額大於投資所產生的利息。儘管配的是本金，但也代表產生無謂的配息成本，長期而言可能影響投資總報酬。

第二、淨值波動是重點，盡可能避開單一市場配息型產品。例如南非幣投資提供高利率，但長期觀察，南非金融市場易受原物料與政經環境影響，波動度相當高。儘管相關產品提供高配息率且未配本金，但長期並非是檔好的配息產品。

第三、留意交易量和分散程度。交易量是觀察是否有造市商加強流動性，避免買不到賣不掉，或折溢價過大狀況；分散程度的話，有些債券 ETF 的籌碼過於集中，可能是為法人量身訂做，不一定適合一般投資人。