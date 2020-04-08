市場稍回神想進場？兩類資產先別碰

歐美疫情有所緩解，帶動近日全球金融市場止血，外資銀行認為，疫情恐怕尚未見到高峰，市場底部還沒真正出現，若想進場搶短期反彈，至少要避開兩類資產。一是新興市場當地貨幣債券，因為不只有投資資本損失，也有美元走強的匯損；二是能源相關金融商品，將面臨石油需求減少、地緣政治雙重衝擊。

新興市場和當地貨幣在疫情期間均面臨惜售，渣打銀行認為，市場風險情緒未消退，預期第 2 季美元仍將偏強。以基本面來看，短期新興貨幣反轉機率也不高，宜審慎觀望，避免資本與匯率虧損。待波動趨穩後，再逐步布局具基本面與政策面支撐的題材。

紐約梅隆銀行也建議降低新興市場曝險，由於疫情恐回撲，加上油價波動等不利因素，外部環境變得更加複雜，全球寬鬆政策也令市場質疑新興經濟體能否支撐得住，以目前條件，應優先考慮避免極端損失。

此外，原油供應不斷增加，疫情讓能源需求疲軟，加上市場也謹慎看待主要產油國將一起減產的預期，第 2 季油價恐每桶跌破 20 美元，甚至最低跌至 10 美元。

星展銀行認為，若油價下跌至每桶 20 美元並維持此水準一段時間，美國、拉美、歐非中東高槓桿的能源公司，違約風險將大增。此外能源相關金融商品，市場流動性與風險趨避氣氛仍重，反彈仍待觀察。

渣打銀行提醒，面對市場的短期波動與不確定性，投資人仍應保持冷靜，適時降低槓桿和風險資產的集中度，若歐美疫情未在第 2 季底之前獲得明顯和緩，全球投資、消費需求恐進一步萎縮，這是市場最不樂見的情況。