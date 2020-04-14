估政府延長封鎖！英國Q2 GDP恐暴跌35% 失業率飆至10%

英國預算責任辦公室 (OBR) 週二 (14 日) 表示，疫情衝擊下，英國 GDP 恐在第 2 季暴跌 35%，且政府封鎖措施可能導致失業人數超過 300 萬人，失業率翻倍成長至 10%，若再延長封鎖，政府債務佔 GDP 比重甚至將飆破 100%。

OBR 於最新報告預計，今年英國 GDP 萎縮幅度恐超過三分之一，OBR 專家表示，若封鎖措施再持續三個月，則失業人數有望達到 340 萬，約佔失業人口的十分之一。「與 GDP 相同，失業率可能快速增長，因失業補助申請已急遽上升。」

2020 年第 2 季英國各部門產出損失預期 (圖：英國預算責任辦公室)

此外，和 3 月預期相比，2020-2021 財年之政府預算赤字有望增加 2180 億英鎊，至 2730 億英鎊，為先前預期的 5 倍之多，佔 GDP 的 14%，OBR 表示：「英國將面臨二戰以來最大的年度赤字。」

由於疫情導致經濟中斷，OBR 表示，今年政府債務增加大多反映收入減少以及財政支出擴大，預計疫情及政策反應的交乘效果可能推動政府借貸急速上揚，使政府淨債務佔 GDP 比重進一步走高。

OBR 認為政府淨債務可能超過 GDP 的 100%，最終回到 GDP 的 95％左右。

2020-2021 財年英國實際 GDP 和失業率預期 (圖：英國預算責任辦公室)

在英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 警告因疫情嚴峻，政府準備延長封鎖措施後，OBR 對於未來國家經濟前景表達悲觀看法。

「隨著經濟中斷延續時間越長，未來潛在經濟產出就越可能出現永久創傷。」OBR 稱若發生這種情況，預算赤字將隨著經濟活動復甦而扭轉暫時的上行趨勢，屆時政府所要面對的不僅只是債務增加，更大的結構性赤字可能近在眼前。

儘管如此，OBR 仍預計英國經濟將在第 3 季回升，年增率達 25%，第 4 季年增率達 20%。

OBR 專家強調報告內容僅為其中一種情況，並稱目前還未假設衝擊將為該國經濟帶來長久後果，呼籲外界不應將此視為政府未來的政策動向。