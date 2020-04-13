英財政大臣警告：國家封鎖恐致Q2 GDP萎縮高達30%

外媒報導指出，英國財政大臣蘇納克 (Rishi Sunak) 向內閣成員表示，因疫情實施的國家封鎖措施，恐導致今年英國第 2 季 GDP 萎縮幅度高達 30%。

英國《泰晤士報》指出，蘇納克近期和內閣同僚討論到第 2 季 GDP 下滑 25% 至 30% 的可能性，蘇納克認為，隨著死亡人數持續上升，短期內解除封鎖的可能性相當低，恐導致經濟衝擊加劇。

此外，報導援引不具名內閣成員說法，為了經濟起見，蘇納克等閣員計畫放寬社交距離措施，不過也有部分人士因此舉有加劇疫情爆發之虞而拒絕。

英國政府自 3 月 23 日起於部分地區實施封鎖措施，預計本週將針對防疫策略進行審查，外界普遍預期政府將延長措施，甚至擴大實施範圍。

至今為止，英國每日死亡人數依舊高度增長，光週日 (12 日) 就新增死亡 737 例，根據約翰霍普金斯大學數據統計，截至週一 (13 日)，英國累計確診病例達 89554 例，死亡 11346 例，政府高級科學顧問表示，英國可能成為疫情最嚴峻的歐洲國家。

外媒引述消息人士指出，英國總理兼衛生大臣漢考克 (Matt Hancock) 和蘇納克正在尋找整體性解決方案，試圖在封鎖措施所造成的健康、經濟影響間找到平衡點。

目前英國內閣就封鎖議題分為鷹、鴿兩派，以蘇納克為首的鷹派希望最快能在數週內解除封鎖，以漢考克為首的鴿派則希望封鎖至少實施至 5 月下旬，蘇納克先前表示除非恢復正常，否則經濟將造成受巨大損失，漢考克則認為保護國家醫療體系 (NHS) 為首要之舉。

鷹派希望國家最快在 5 月 8 日解封，但鴿派認為，5 月 26 日春季銀行假期結束後的第 1 天為解封的最早時間點。