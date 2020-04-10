經濟學家：英國第二季GDP恐萎縮25%

英國國家經濟與社會研究所 (National Institute for Economic and Social Research) 週四 (9 日) 預估，在武漢肺炎疫情衝擊下，英國第二季 GDP 將萎縮多達 25%

這家英國最古老的獨立經濟研究所稱這次經濟放緩為「百年一遇」，並表示 2020 年第一季英國 GDP 即可能下滑 5%，若封鎖措施遲遲沒有解除，則第二季 GDP 將下滑 15% 至 25%。

該研究所的資深經濟學家 Kemar Whyte 表示：「現在幾乎可以肯定，英國經濟將在今年第二季經歷重大萎縮，武漢肺炎 (COVID-19) 的強大影響力和隨之而來的全球封鎖，已經將經濟前景推向未知領域，我們可能將見到 GDP 出現史無前例的季度跌幅。」

根據英國 BBC 報導，病毒大流行將導致英國經濟本季將以驚人速度下滑，儘管經濟學家預測經濟將在滑落之後大幅反彈。

根據小摩經濟學家的預測，英國 4 月至 6 月 GDP 將急劇萎縮 7.5%，而凱投宏觀 (Capital Economics) 則預估銳減 24%，相當於四分之一的經濟活動流失；英國 BBC 經濟學者的預估值則落在前兩者之間，預估下滑 13% 至 15%，季度上下浮動值為 1%。

各家機構對英國第二季與全年 GDP 預測 (圖片: 英國廣播公司)

就在疫情襲擊英國的幾週前，市場對於英國本季 GDP 的平均預期為下滑 0.2%，而英國官方預估增長 0.4%。

英國財政預算責任辦公室 (OBR) 官員 Charles Bean 爵士稱，只要實行封鎖，英國經濟活動將減少「四分之一到三分之一」，而為期三個月的封鎖，將使全年 GDP 減少 6 至 8 個百分點。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 上週表示，封鎖措施將對英國 26% 的經濟產值造成打擊，不過 OECD 並未列出經濟受重創的時間表。