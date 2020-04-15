武肺重創業績 三越伊勢丹計畫取得800億日圓融資額度

日本百貨業龍頭的三越伊勢丹控股 (3099-JP) 正與大型銀行接觸，希望取得 800 億日圓規模的融資額度。

根據《日本經濟新聞》週三 (15 日) 報導，三越伊勢丹控股為因應這波武漢肺炎 (COVID-19) 所帶來的業績衝擊，正與三菱日聯銀行、三井住友銀行接觸，希望取得 800 億日圓規模的融資額度。

日本的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情嚴峻，日本政府為避免醫療體系崩壞，於上週二 (7 日) 對疫情較為嚴重的東京、大阪等 7 個行政區發布了緊急事態宣言。日本各家百貨公司的主要分店，也自 4 月 8 日起進入臨時停業狀態。

三越伊勢丹控股位在東京首都圈地區的 6 家分店，還有位在福岡、愛知等處的分店也都在這段期間拉下鐵門暫停營業。4 月份業績受到嚴重衝擊。

三越伊勢丹控股股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

在 2019 年底，三越伊勢丹控股持有的現金及有價證券約有 770 億日圓，手頭的資金寬裕。但是為了防範肺炎疫情邁向長期化發展，還有今後業績的難以預測，才決定與銀行接觸希望確保手上有足夠資金。

日本五大百貨業者的既有店面，在 3 月的營收表現都較去年同期大減 3 到 4 成。三越伊勢丹控股也因為營收方面較依賴國外觀光客的消費，在肺炎疫情造成觀光客數量大減的情況下，業績受到的影響也較為嚴重。