英國首相強生「預住院」 防疫工作仍面臨挑戰

英國首相強生 (Boris Johnson) 在確診武漢肺炎 (COVID-19) 10 天後，由於仍有症狀，週日 (5 日) 已被送往醫院接受檢查，對正致力打擊疫情高峰的英國來說，無疑又多了一次打擊。

英國首相辦公室發表聲明說，出於醫生的建議，強生已被送往醫院接受檢查，這是一個預防性的措施。

55 歲的強生在 3 月 27 日對外表示，他的病毒檢測結果為陽性，自己也出現咳嗽和發燒症狀。之後他在上週五更新的 Twitter 中說，自己還在發高燒。

根據政府顧問和科學家稱，英國疫情高峰期可能在未來 7-10 天到來，目前英國已有近 5000 人因感染 COVID-19 病毒死亡。英國女王伊麗莎白二世於週日晚間也罕見發表全國電視講話，呼籲全英國團結起來，合力戰勝病毒。

相較於英國疫情正邁向高峰，歐洲早前疫情更嚴重的西班牙、義大利和法國，在確診及死亡人數都有所下滑，顯示抗疫的封鎖措施正發揮效果。英國雖然死亡人數成長放緩，但感染人數的曲線仍高於歐洲各國。

強生目前仍在領導英國抗疫，不過官員透露，他恐怕不太可能主持週一的抗疫會議，這一重任將先交給他的實際副手，外交大臣 Dominic Raab。

強生的病情最初被判定為輕度，沒有跡象表明病情正在惡化。強生的醫生建議他應該入院接受預防性檢查，主要是因為他還有發燒等症狀。

首相辦公室週日的聲明中，敦促公眾繼續遵循政府的建議留在家中，以避免感染。強生在之前的隔離期間仍持續透過遠端管理防疫，住院期間預計仍繼續負責。