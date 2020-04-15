高盛估：新冠危機引發衰退程度 恐為金融危機的四倍

高盛週一 (14 日) 最新報告預估，新冠危機所引起的全球經濟衰退程度恐怕是金融危機的四倍。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 預估，美國第二季 GDP 將較去年同期下降 11%，折合年率較第一季下降 35%，這兩項數據都比 2008 年金融危機期間的任何時候都要還要糟。

Jan Hatzius 預期，美國失業率將達 15%，為自第二次世界大戰以來的最高失業率，因為美國工人回到工作崗位的時間仍充滿不確定性。

近來金融市場呈現樂觀氛圍，美股脫離低谷反彈，Jan Hatzius 說，這是因為全球武漢肺炎 (COVID-19) 新增確診似乎觸頂、新增死亡數趨緩，甚至美國重災區的紐約住院率也急遽下降。

隨著美國疫情趨緩，高盛預估，製造業、建築業，特別是汽車等產業流失的生產將逐漸恢復。Jan Hatzius 認為，美國汽車業產能可能從 4 月份的 25% 提高到 5 月份的 70%。

美國總統川普週一暗示，5 月 1 日是美國經濟可能重新開放的日期，Jan Hatzius 直言，除非證明新冠疫苗是有效，否則美企恢復「照常營業」是不可能的。

然而，高盛看好美國今年下半年的經濟復甦，可能比以往任何時候都還強勁，預估第三季 GDP 強力反彈，成長率上看 19%，第四季將再擴張 12%。