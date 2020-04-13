〈稅收統計〉疫情衝擊內需 娛樂、菸酒Q1稅收慘淡

新冠肺炎疫情重挫內需消費市場，菸酒稅、娛樂稅首當其衝受影響，根據財政部新出爐的稅收統計，第 1 季菸酒稅稅收 155 億元、年減幅 8.2%；而娛樂稅收 1.6 億元、年減幅 4.2%。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，菸酒稅 3 月實徵淨額 44 億元，仍較去年同期增加 6.8%，原因在於今年農曆春節提前，加上去年基期較低影響，導致單月稅收仍比去年同期增加。

但若觀察第 1 季稅收，受疫情影響導致宴席、聚餐活動縮減，加上菸品市場需求萎縮，前 3 月菸酒稅收 155 億元、較去年同期減少 14 億元、年減幅 8.2%。

娛樂稅同樣受疫情拖累，導致演唱會等職業性表演被迫取消，電影院、遊樂園與 KTV 等也因疫情緣故，導致業者營收銳減而影響娛樂稅收表現，據統計，3 月娛樂稅約 1.6 億元，較去年同期減少 4.2%，累計前 3 月稅收僅 4.8 億元、年減 2.9%。

陳玉豐表示，由於娛樂稅採隔月申報，屬落後反應，在新冠肺炎疫情爆發後，導致演唱會、電影、KTV 與遊樂園等產業營收驟減，娛樂稅收也明顯縮水。

其中，職業性表演稅收年減幅高達 45.6%，遊樂園與電影院等稅收也較去年同期減少逾 3 成，視聽視唱 (KTV) 稅收也較去年同期減少約 13%。

陳玉豐指出，不只菸酒稅、娛樂稅受疫情影響導致稅收縮水，預估在各種紓困補貼、稅收減免等措施下，包括營業稅、房屋稅與牌照稅也會受疫情影響而減少。

相較於菸酒稅、娛樂稅慘兮兮，土地增值稅則不受疫情衝擊，在台商回流、大額交易件數升溫帶動下，挹注稅收逆勢成長，單月稅收 85 億元、年增幅 21.3%；累計前 3 月稅收 245 億元、年增幅 7%。

陳玉豐表示，3 月徵起件數前三大縣市分別為台北市、桃園市與台中市，其中台北市單月徵起件數 5294 件、年增幅 5 成；桃園市與台中市年增幅分別為 4 成、3 成。

官員補充，土增稅成長，主要來自於台商回流帶動工業用地交易，加上建商持續獵地帶動所致，其中桃園市土增稅主要來自工業用地交易，台北市與台中市主要是一般土地交易。

