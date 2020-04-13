〈稅收統計〉股災引爆恐慌性賣壓 Q1證交稅收277億元 年增近5成

新冠肺炎疫情導致全球股市大跳水，台股成交值意外爆大量，3 月證交稅實徵淨額 124 億元、較去年同期大增 6 成；累計前 3 月實徵淨額 277 億元、年增幅將近 5 成，創 2005 年首季新高紀錄。

肺炎疫情引發恐慌性賣壓，台股也難逃資金竄逃頹勢，自 1 月 30 日開紅盤以來，在賣壓湧現帶動下單日成交量屢屢衝破 2000 億元，3 月單日平均成交量約 2047 億元，累計前 3 月平均成交量也有 1858 億元，分別較去年同期增加 51%、44%，進而帶動證交稅收成長。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，3 月證交稅收共 124 億元，較去年同期增加 63.4%，不僅是連續 6 個月正成長，稅收更創下 2007 年 11 月以來單月稅收新高；累計第 1 季稅收共 277 億元，年增幅約 49%，創 2005 年後稅收新高紀錄。

財政部今 (13) 日公布 3 月稅收統計，單月實徵淨額共 1686 億元、年增幅 12.9%，累計前 3 月實徵淨額共 4006 億元，較去年同期增加 369 億元、年增幅 10.1%。

陳玉豐表示，3 月主要稅目中包括營業稅、證交稅、營所稅與關稅都較去年同期增加，貨物稅則年減 11 億元、減幅約 7.9%。

進一步看今年前 3 月稅收則以營業稅增加 174 億元、年增 14%，綜所稅增加 122 億元、年增幅 16.4%，證交稅則受惠於成交量放大，較去年同期增加 91 億元，年增幅將近 5 成，成長率高居主要稅目之冠；但菸酒稅受疫情衝擊，稅收年減幅 8.2%，營所稅則受大額退稅影響，第 1 季稅收只剩 32 億元、年減幅高達 63.3%。