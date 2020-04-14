〈國衛院疫苗〉新冠病毒疫苗年底前進入人體臨床 將銜接、技轉台廠

國衛院自 2 月初啟動防疫開發計畫，展開疫苗、藥物及快篩試劑等三大類研究，針對疫苗研發方面，生物製劑廠執行長劉士任表示，若疫苗開發順利，本月底前可望有初步結果，預計最快今年進入人體臨床試驗，後續並將銜接與技轉給台廠，有助對抗疫情。

國衛院目前有四種疫苗技術平台，包括胜肽、DNA、重組病毒、次單位，劉士任指出，由於新冠病毒 (COVID-19) 與 SARS 的相似度高達 7 成以上，加上過去研發 SARS 疫苗研發能量，透過病毒基因序列，就可合成胜肽疫苗，因此是目前國衛院研發速度最快的疫苗。

劉士任表示，新冠病毒疫苗已進入小鼠試驗，看疫苗是否能抑制病毒且具保護能力，理想狀態下，最快 4 月底、5 月初公布初步結果，後續再進行毒理試驗，今年底前可望進行人體一期臨床試驗。

劉士任坦言，疫苗開發時程長、經費龐大，因此傾向公布初步結果後，將疫苗技轉給業者，讓業者著手後續的臨床試驗；若台廠接手意願低，或是疫情像當年 SARS 突然消失，國衛院會將疫苗執行至臨床一、二期，達到安全性，未來若病毒再次侵襲，也有足夠的研發能量因應。

劉士任指出，雖然此次新型冠狀病毒與過去 SARS 相似度高達 7 成，但 SARS 來得快、去得快，在疫情沒有持續延燒下，各界就不願意繼續投資，若當時 SARS 持續研發，進行到人體臨床試驗，現在面對新型冠狀病毒，就可快速銜接研究。

劉士任認為，全球新冠肺炎疫情逐步趨緩，預期 7 月後，疫情恐慌程度也會跟著降低，不過此次新冠肺炎疫情會出現無症狀患者，預期新冠肺炎將有機會是季節、週期性的出現。