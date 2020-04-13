中光電攜手KDDI、LG Uplus簽署MOU 搶商用無人機市場

中光電 (5371-TW) 旗下中光電智能機器人今 (13) 日宣布，將與日本大型電信公司 KDDI、韓國樂金集團旗下電信營運商 LG Uplus 簽署三方合作備忘錄，將在商用無人機服務領域展開策略合作，結合 AI、無人機與 LTE/5G 通訊等，發展全自主無人機應用服務方案。

中光電表示，KDDI 與 LG Uplus 分別是日本與韓國前三大電信服務商，掌握 5G 技術與豐沛資源，這次結盟合作後，將分別針對日本與韓國，提供電力巡檢、智慧城市、安全監控、物流交通、災害管理等無人機應用服務。

中光電在 2018 年開發首款全自主智能安防無人機，有別於傳統無人機須專業飛手全程操作，中光電新型態無人機藉由自主開發的飛行管理系統 (FMS) 與 AI 技術，可達成自主起降充電、自主巡航、實時辨識及主動避障等功能。

中光電日前也公告 3 月合併營收 32.03 億元，月增 74%、年減 22%，受惠訂單遞延效應，影像產品、節能產品出貨增溫，但受疫情影響，第 1 季合併營收 83.69 億元，季減 36%、年減 26%。

展望 4 月，中光電指出，影像產品物料及出貨受航班不穩影響，估出貨量將較 3 月減少，但節能產品可望在產能、供應鏈趨穩下，出貨量可望月增 1 成。