精選20檔2019年報三率三升股

萬寶週刊 莊正賢 2020年4月13號9點0分

在美國紐約疫情趨緩下，全球股市加速反彈，紛紛創下波段新高，台股也不例外，從低點 8532 點漲到最高 10149 點，反彈逼近約 20％，突破月線轉強，但也因為急速的反彈，讓投資人很難切入，因此要留意拉回到月線的買點。本期專欄精選了 20 檔 2019 年報三率三升的優質股，提供投資人在拉回時可以留意的方向。

無懼疫情 欣興擴大資本支出

以迎接 5G 應用的需求，尤其是在基地台、高速運算、人工智慧、網路通訊設備等應用，ABF 載板成為最重要的一環，使用的面積、層板數變大變多，大量消耗產能，導致供不應求，甚至開始漲價。

欣興 (3037-TW) 是全球最大的載板廠，去年最初規劃 2020 年資本支出為 162 億元，但近期提高到 247 億元，完全無視疫情的影響，這表示 5G、高速運算的需求實在太大了，有些人認為此一龐大支出，會擔心連年龐大的折舊，恐壓抑欣興獲利的成長走勢，但是如果不是需求那麼強大，欣興何必急著要擴廠呢?

2019 年欣興資本支出 110 億，其中 50～55％用於擴充載板產能 20％，以 ABF 載板為主，30％用於黃石新廠、15～20％用於汰舊換新，今年的 247 億擴充大計畫，主要是載板佔 90％，包括楊梅廠 60～65％，全部用於擴充 ABF 載板，至於蘇州廠、山鶯廠、新豐廠佔 20～25％。公司特別強調，這是配合主要客戶增加產能、高階設備售價高，為中長期投資計劃，不會因為短期疫情而大幅變更，這些客戶正是華為、AMD、Intel。特別楊梅新廠，就是為了某特定客戶而擴廠，其資本支出將主要集中在 2020 年和 2021 年，初期以設施為主，楊梅廠區預計在 2022 年上半年開始量產，2024 年滿載。

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