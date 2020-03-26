瑞儀去年純益年增16% EPS 12.62元 創歷史新高

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (26) 日公布去年財報，稅後純益 58.69 億元，年增 16.5%，每股純益 12.62 元，創下歷史新高，展望今年，瑞儀表示，受肺炎疫情干擾，第 1 季營運將回落，但第 2 季在遞延訂單出貨、宅經濟帶動下，營運可望優於去年同期。

瑞儀去年第 4 季合併營收 132.29 億元，季減 12.11%，年減 26.82%，毛利率 18.57%，季減 1.22 個百分點，年增 2.06 個百分點，營益率 13.57%，季減 1.34 個百分點，年增 1.71 個百分點，稅後純益 7.64 億元，季減 65.01%，年減 57.11%，每股純益 1.64 元。

瑞儀表示，去年第 4 季稅後純益下滑，主要受盈餘匯回所得稅、新台幣升值導致匯損所致，影響每股純益 0.9 元。

瑞儀去年合併營收達 561.2 億元，年增 4%，毛利率 18.11%，年增 2.65 個百分點，營益率 13%，年增 3.54 個百分點，稅後純益 58.69 億元，年增 16.5%，每股純益 12.62 元。

展望未來，瑞儀表示，中國廠區復工率已達 9 成，3 月可望回穩，預期第 2 季在筆電、平板出貨帶動下，營運將優於去年同期，但目前訂單能見度最遠僅看到 5 月，下半年還要觀察疫情後續、客戶動態。

另一方面，瑞儀今也公告，因子公司 Searching Win International 目前無生產銷售，為節省管理成本、整體長期營運規劃考量，決議通過子公司 Searching Win International 解散清算案，Searching Win International 為 2002 年設立在英屬維京群島，註冊資本額為 300 萬美元。