瑞儀、中光電Q1有壓營收恐季減逾4成 Q2拚回穩

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2020年3月11號19點28分

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，背光模組廠瑞儀 (6176-TW)、中光電 (5371-TW) 2 月營收月減逾 4 成，業者保守看待 3 月營運，估逐步回穩，法人預期，3 月營收各家都將重回 30 億元以上，但首季營運仍有壓，預期季減幅將達 4 成，第 2 季營運拚重回去年水準。

法人表示，背光模組廠因產能多數位於中國，因此 2 月受復工率偏低影響，出貨、營收月減幅達 4-5 成以上，拖累營運表現，預期 3 月在員工、物流陸續恢復下，營運逐步回溫，瑞儀、中光電營收都可望月增 1 倍，達 30 億元以上，但第 1 季恐將寫下近年來最淡的一季。

瑞儀中國廠區復工率已達 9 成，3 月可望回穩，今年動能集中在下半年，隨著美系客戶平板改版、新款桌機拉貨，下半年營運可期，中光電則指出，3 月影像、節能兩大產品線可望出現遞延訂單，但目前仍有供應鏈、原物料供應不穩狀況，對營運仍審慎看待。

瑞儀 2 月合併營收達 17.21 億元，月減 50.58%、年減 56.57%，跌破 20 億元，中光電 2 月合併營收 18.38 億元，月減 44.77%、年減 39.64%，皆創 2013 年以來單月新低。