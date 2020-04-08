瑞儀Q1營收年減逾4成 創11年來單季新低 Q2力拚反彈

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW)，今 (8) 日公布 3 月合併營收達 33.64 億元，月增 95.49%、年減 36.4%，累計今年第 1 季合併營收達 85.67 億元，季減 35.23%、年減 42.34%，是 2009 年第 2 季以來單季新低，展望第 2 季，瑞儀預期在遞延訂單出貨、宅經濟帶動下，營運可望優於去年同期。

瑞儀表示，第 1 季是傳統淡季，今年 2 月又受疫情衝擊導致復工延後，出貨、營收均大幅下滑，但 3 月中國廠區復工率已達 9 成以上，供應鏈也逐步恢復，客戶訂單也未有調整，目前訂單能見度最遠看到 5 月。

展望未來，瑞儀指出，近期疫情帶動宅經濟商機，筆電、平板需求增加，可望成為第 2 季動能，但下半年還要觀察疫情後續、客戶動態，法人預期，瑞儀第 2 季營運可望在遞延訂單出貨、宅商機帶動下，營收季增逾 5 成，優於去年同期。

瑞儀統計 3 月背光產品出貨狀況，行動裝置出貨 335.7 萬件、月增 1.12 倍，IT 產品為 299.5 萬件，月增 1.06 倍，TV 增加至 7000 件，其他主要以車載產品為主的背光產品出貨量為 19.5 萬件，月增 72.5%，總計背光板出貨量達 655.4 萬件，月增 1.08 倍。