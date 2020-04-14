家具活起來了！呼吸感木材、記憶廚房打造有溫度的家

什麼是家的溫度？對於木耳生活藝術來說，即是讓空間充滿「有機感」，營造自在、自由的生活感覺－－





什麼是家的溫度？對於木耳生活藝術來說，即是讓空間充滿「有機感」，營造自在、自由的生活感覺－－



在「二分之一設計、二分之一生活」之中，木耳生活藝術挹注減法思維，不讓設計過度搶走生活本質，且達成「情感與溫度」、「生活與美學」、「無毒與健康」、「永續與傳承」的生活理念。同時堅持使用無毒木建材與塗料，提出合理的價格，減少利潤，利用拉高生產量來降低成本，以高品德堅持向工藝美學致敬。



在木耳生活藝術的思維中，著重營造「空間溫度」，希望打造每個有故事的設計，並創造與使用者之間的連結，使每一位業主都能坐擁專屬的獨特風格，體現美學價值及創造更多可能。

木耳生活藝術溫度美學 Key Point x 4

1. 選用歐洲永續造林認證的實木建材

善於發揮木建材優點的木耳生活藝術，使用的並非一般的木頭，而是選用歐洲永續造林認證的樹種，且嚴選「硬木」木種，更耐久且不易變形，且堅持不使用東南亞的血汗木材，重視「使用者與施作者同等重要」的理念。



同時，木耳生活藝術亦坐擁自己的製作工坊，從設計到製作皆不委外一手包辦，在這樣的客製化前提之下，每一件家具都顯得獨一無二，尤其全程使用德國 Festool 無塵設備，不但大量減少塵屑污染，在保持環境及產品的乾淨之餘，同時也保護施作者的健康。

2. 堅持礦物塗料及無毒塗料

裝潢常見木心板、夾板、塑合板、矽酸鈣板、PVC 塑膠、乳膠漆、油漆、壁紙等充斥劣質的黏著劑、溶劑的建材，木耳生活藝術選用歷史悠久的 KEIM 德國凱恩礦物塗料，具有不剝落、不褪色、淨化空氣的特性，耐髒且不易沾塵，更符合永續環保減碳的要求。



而客製化的木頭家具，則使用天然品牌 Livos 護木油，取代一般市面用上漆封死木質毛細孔的方式，還給木質能自我調節的功能，並透過護木油保有木質天然的觸感，讓家具不再只是物品，而是具有生命力地與使用者共同生活。

3. 重視空間採光跟空氣流動

杜絕「收納無用」，當櫃體過度鋪陳而不考量動線時，反而造成拿取不便，且容易形成視覺窒礙，失去收納的意義。木耳生活藝術將收納機能落實在生活習慣中，並以簡單實用作為主要原則。尤其重視光線的傳遞、空氣的流動，讓空間充滿「有機感」，營造出溫度、自在、自由的空間觀感。

4. 打造傳承故事與回憶的好廚房

將廚房視為家中最重要的場域，打造出耐久、經得起時間考驗的訂製廚具設備，讓餐廚空間成為家的傳承角色，延續一代一代的回憶。尤其重視廚房的通風與光線，保有廚櫃下方簍空，除了預留管線空間，也避免鼠蟲孳生與陰濕問題。不僅使用實木建材，也堅持使用訂製抽頭、德國進口五金，耐用美觀、不易刮手與生鏽，在每一處細節落實永久使用的初衷。

Designer Data

木耳生活藝術

主持設計師：馮正興

Email：art.more6577913@gmail.com

網址：www.artmore.com.tw

電話：+886-0936877383、+886-03-6577913

地址：新竹縣竹北嘉政九街九號 1 樓

圖片提供 木耳生活藝術

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】