飯店業深陷疫情風暴 六大集團3月營收均創低 年減幅4成起跳

新冠肺炎疫情衝擊觀光業住房，加上宴會訂單遞延，連鎖飯店集團 3 月業績慘淡，飯店股王晶華 (2707-TW) 單月營收年減逾 40%，雲品 (2748-TW) 年減逾 55%，國賓 (2704-TW) 年減逾 65%，寒舍 (2739-TW) 年減近 70%，六福 (2705-TW) 年減幅逼近 70%，亞都 (5703-TW) 在旗下台中亞緻於 3 月 9 日起歇業後更是使營收減少，衰退幅度達 76%。

晶華 3 月合併營收 2.97 億元，月減 21.75%、年減 41.52%，續創 2012 年 8 月以來新低；第一季合併營收 13.63 億元，年減 18.91%，衰退幅度在各大飯店集團中已相對小。

雲品 3 月合併營收 9218 萬元，月減 24.2%、年減 55.54%，創 2018 年 9 月以來低點；第一季合併營收 4.99 億元，年減 23.71%。

雲品表示，受到疫情影響，觀光飯店和宴會業務首當其衝，但危機也是考驗公司體質和應變能力的最佳時機，品牌價值和快速反應將有利雲品在疫情過後，更有實力面對競爭。

雲品強調，帳上現金和約當現金水位達 1.2 億元，且日月潭雲品溫泉酒店為自有土地及建築，不須承擔租金費用，具有良好的財務體質健全度，評估短期受疫情影響幅度仍在可控制範圍，現階段不減薪、不放無薪假，反而是力拚在非常時期建立優質團隊。

六福、寒舍寫單月新低

寒舍 3 月合併營收 1.14 億元，月減 36.3%、年減 69.24%，創單月新低點；第一季合併營收 7.28 億元，年減 37.31%。

六福 3 月合併營收 5408 萬元，月減 43.16%、年減 68.65%，創單月新低點；第一季合併營收 3.15 億元，年減 37.57%。

國賓、亞都 3 月營收均寫下 SARS 以來新低

國賓 3 月合併營收 8541 萬元，月減 40.11%、年減 65.81%，更是創下 2003 年 6 月 SARS 以來新低；第一季合併營收 5.51 億元，年減 31.54%。

而亞都 3 月合併營收僅剩下 1650 萬元，月減 59.58%、年減 76.4%，也創下 2003 年 6 月 SARS 後的新低點；第一季合併營收 1.42 億元，年減 32.93%。

為了拉抬觀光業聲勢，近期雲朗、老爺和凱撒三大連鎖飯店集團首次進行大規模飯店跨品牌合作，聯合推出「CLR 聯合通用券」，給予旗下多達萬名員工平均每人約 1 萬元，期待由員工透過國旅帶動更多衍生消費，並已針對企業公司行號大量銷售通用券。