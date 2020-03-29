〈觀察〉觀光業大團結 反映市值蒸發、無薪假潮騷動的高壓

台灣觀光業本周罕見大團結發起聯合救市計畫，不僅雄獅 (2731-TW) 和晶華 (2707-TW) 連袂喊「活下去」，三大飯店集團包括雲朗、凱撒和老爺也首次聯合發行現金抵用券，事實上，統計今年以來大型上市櫃觀光業合計市值蒸發近 350 億元，並有 2 家大型飯店宣布熄燈，顯然，即便是經營體質較佳的大型連鎖業者均無法倖免於外，隨著業者陸續停止部分營運或乾脆暫時歇業，恐怕反映相關行業無薪假人數恐將越來越多。

今年以來，在新冠肺炎疫情蔓延的嚴峻挑戰下，2 家上市櫃業者宣布正式歇業，包括亞都 (5703-TW) 旗下台中亞緻大飯店，以及在桃園的老字號業者晶悅國際飯店 (原桃園大飯店)。

而據觀光協會最新指出，3 月底到 4 月初有 13 家飯店和旅館停業，初估損失將達 3000 億元以上，此也呼應晶華董事長潘思亮的憂心，4 月起觀光業恐陷入 100% 無薪假狀態，更丟出「恐有一半的業者撐不到暑假」的示警。

據勞動部最新統計，截至 3 月 24 日全台實施無薪假事業單位已有 164 家，人數已逼近 5000 人。

為了自救，包括晶華、雄獅、鳳凰 (5706-TW) 和五福 (2745-TW) 等，均採行高階主管減薪，藉此撙節、共體時艱，而亞都也有意放無薪假，不過，目前雲朗、凱撒和老爺三大連鎖飯店集團仍撐著，均強調近期內不放無薪假也不會減薪，但若是疫情未解、市況遲遲未能好轉，能撐多久受到外界關注。

不同於飯店業來客量崩減，餐飲做為民生必須、剛性需求強，在近期陸續加強外送服務後，略彌補失去的部分業績，然而，整體來看，觀光業者今年以來市值大減近 350 億元，其中，美食 - KY(2723-TW) 市值縮水約 90 億元，而瓦城 (2729-TW)、六角 (2732-TW)、漢來美食 (1268-TW)、雅茗 - KY(2726-TW) 和王品 (2727-TW) 均縮水 10-20 億元不等。

整體來看，觀光業已從過去的多競爭少合作狀況，演變成近期的大團結，反映這次的疫情，令觀光業遭逢歷年來最艱鉅的一場戰役，不排除接下來觀光業的無薪假潮可能會越滾越大，而關鍵仍在疫情能否快速趨緩。