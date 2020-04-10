疫情導致下半年能見度低 茂林-KY全年展望轉趨保守

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (10) 日舉辦線上法說會，展望今年，茂林表示，雖然中國廠人力、物流、供應鏈逐漸改善，現階段產能已可滿足客戶需求，但歐美疫情蔓延，下半年能見度低，客戶新品也恐遞延推出，對今年整體營運轉趨審慎保守。

茂林表示，因應疫情各地廠區皆配合當地政府規範，其中，中國廠已陸續復工，目前復工率達 8-9 成，產能可滿足客戶需求，台灣廠則成立防災應變小組，並制定相關應變措施，包含人員分區分流、在家上班等，美國員工也在家上班，整體營運維持基本運作。

展望今年，茂林表示，雖然疫情導致能見度低，但預計今年將投資 5 億元資本資出，年增 13.6%，投入廠房自動化產線建置，包含台灣中壢、苗栗銅鑼、上海廠等，法人也關心原物料價格，茂林指出，原物料價格下跌有助毛利率提升，而主要 MMA 塑膠原料因近期需求低迷，報價相對平穩，預估今年可望維持低檔。

茂林去年顯示器產品約占 35%、穿戴裝置 32.9%、IT 產品 16.4%，消費性電子、塑膠射出類產品則各占 13.6%、2.1%，但今年第 1 季 IT 產品占比已提升至近 4 成，達 39.5%，顯示器、穿戴裝置則同為 23.1%，消費性電子、塑膠射出類產品則各占 13.1%、1.2%。

茂林 3 月合併營收達 6.09 億元，月增 69.84%、年增 47.6%，創下近 5 個月新高，累計今年第 1 季合併營收達 13.78 億元，季減 14.7%、年增 26.7%。