緊急狀態、刺激方案接連出籠 日股反彈指日可待？

日本首相安倍晉三週一 (6 日) 表示將祭出總額 108 兆日圓的刺激方案，並在週二 (7 日) 宣布 7 大行政區包括東京、大阪等地進入為期一個月的緊急狀態，日本東證一部指數 (Topix) 創下一週以來新高，部分分析師認為，在日本政府的政策助力下，日股觸底反彈指日可期。

以大型藍籌股為主的日經 225 指數成分股平均價格今收於 25 日移動均線上方，遠離 19000 點的關鍵阻力位，東京里昂證券 (CLSA) 策略師 Nicholas Smith 表示，日經 225 指數有很大機會朝著測試 2 萬點大關邁進，他認為看到股市低點的可能性很大，市場有望開始回升。

(圖：Investing.com)

智慧樹投資高級顧問 Jesper Koll 表示，日本的經濟政策持續讓人印象深刻，儘管對疫情傳播和緊急狀態的擔憂仍是媒體關注焦點，但從經濟學家角度來看，這些政策正在為 2021 年實現 V 形復甦打下穩固基礎。

Kolll 認為不同於其他西方國家，日本交通運輸、食品供應、便利商店以及餐廳等產業不會因緊急狀態受到太大衝擊，因為政府無法依法強制執行全面封鎖。

大和證券 (Daiwa Securities) 資深策略師 Ishiguro 表示：「隨著歐洲確診病例逐步見頂，疫情緩解的情緒正在蔓延，加上政府趕在確診病例倍速增長前祭出刺激方案和緊急狀態，股市很可能因此找到相對穩定基礎。」

不過也有部分分析師認為，由於緊急狀態不具有法律約束力，還須進一步觀察政府在控制疫情上的政策有效性。

三菱日聯摩根士丹利證券分析師 Seiji Arai 表示：「緊急狀態是空前的一步，起初我們會認為這是嚴重的市場事件，不過因政府權力較小，我們不確定這項措施是否有助於減少確診數量。」

日本經濟研究中心 (JCER) 資深研究員齋藤潤 (Jun Saito) 表示，他認為新冠病毒將為日本經濟帶來致命一擊，重申日本將走向非常嚴重的經濟衰退。

他認為，與其試圖刺激經濟，一籃子政策才是防止經濟下滑的關鍵，包含研苗研發、支持醫療部門、為失業者和因疫情面臨財務危機的中小企業挹注資金等。