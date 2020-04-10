富邦媒、網家Q1大豐收 季營收均創同期新高、單季次高

3 月宅經濟持續發威，網購業者又是大豐收，富邦媒 (8454-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收衝上 52.24 億元，月增 5.47%、年增 33.46%，不僅創同期新高，更是創單月次高，僅次於去年的雙 11，甚至超越雙 12，而網家(8044-TW)3 月合併營收為 35.39 億元，月增 0.52%，年增 18%，也創同期最佳。

富邦媒第一季合併營收 151.06 億元，年增 28.72%，而網家季營收來到 106.8 億元，年增 16.05%，兩大平台均創下季營收達同期新高和單季次高佳績。

富邦媒說明，momo 網路購物 3 月維持強勁成長，銷售額年增達 41.1%，占總業績比重 91.2%，其中，行動購物業績占比已近 70%，年成長 51.4%，主要是 38 婦女節促銷帶動女性消費者購買力，而防疫需求持續暢旺，推升即食品、保健品和居家辦公所需 3C 家電等銷售。

富邦媒統計，3 月 momo 購物全站熱銷五大品類中，居家生活年銷量增幅 61.7%，3C 家電增 42.4%，美妝保健增 35.1%，為成長前三名。

網家則表示，受惠旗下 PChome 24h 購物逐漸增加年輕和女性消費客群，再加上積極深耕品牌合作，全新設立屈臣氏、微軟等品牌旗艦館和生鮮團購專館等，推升 3 月訂單數衝同期新高。

而網家行動端業績同步持續增長，包括食品、日用品、筆記型電腦等品類銷售量較去年同期成長 50%。­

網家看好品牌帶來的長期效益，旗下 PChome 24h 購物積極經營品牌市場，3 月品牌活動百花齊放，其中，成立微軟旗艦館，成為台灣電商通路中最大合作夥伴，而生鮮團購館祭出產地直送水果、鮮凍海鮮及肉品、即時料理、甜品蛋糕等，滿足宅居補給需求。

進入第二季後，隨著上半年最大檔期母親節將至，送禮需求增溫，而在疫情尚未全面消弭的情況下，法人看好，消費版圖轉移至線上將延續。