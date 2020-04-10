旅行業陷冰凍期 雄獅、鳳凰3月營收銳減逾7成創低

在新冠肺炎疫情衝擊下，旅行業不僅 2 月業績走軟，3 月更是慘澹，雄獅 (2731-TW) 今 (10) 日最新公布 3 月合併營收僅 3.83 億元，月減 76.41%、年減 85.77%，創新低，鳳凰 (5706-TW) 更慘剩不到 4000 萬元的營收，月減 81.75%，年減 74.07%，為 2006 年 2 月以來新低；以接待團客為主的伴手禮的業者寶得利 (5301-TW) 積極轉型餐飲業，但已連 2 個月營收均僅剩下 100 多萬元，幾乎處在斷炊狀態。

雄獅第一季合併營收 44.5 億元，年減 38.49%；而鳳凰季營收為 3.73 億元，年減 27.95%；至於寶得利，2、3 月營收均較去年同期暴減 99% 上下，使單季營收僅來到 6171 萬元，年減 86.54%。

雄獅日前已估算今年前 4 月合併營收影響數約 53 億元，若以去年前 4 月合併營收 97.26 億元來看，前 4 月將少掉約 55% 營收。

而近期雄獅為因應交通部觀光局針對旅行業組團赴國外旅遊和接待台臺觀光團體入境至 5 月 31 日的法令，將暫停出團的時間從 4 月底再延長至 5 月底，6 月之後的團體將依政府法令、疫情發展及消費者權益為考量，再行公告。

也就是說，整個旅行業的上半年表現，已確定深陷衰退壓力。

在營收銳減的衝擊下，雄獅全體董事和高階主管們全力支持 3 月起正式啟動「高階主管自主自救計畫」，副總級以上減半薪、協理級減薪 30%，雄獅強調，短中期現金流無虞，藉此宣示永續經營決心。

而鳳凰已估算，前 4 月營收受影響約 4 億元，為撙節營運成本，第二季實施 (1) 董事長不支薪、管理部副總級以上主管減薪 30%，(2) 取消假日值班，以及 (3) 暫停執行非必要行銷預算及差旅等。

鳳凰強調，將視疫情狀況做滾動式因應措施調整。