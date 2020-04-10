失能險迷思多 投保掌握四大重點

據內政部統計，台灣已於 1993 年成為高齡化社會，2018 年轉為高齡社會，推估將於 2026 年邁入超高齡社會。平均壽命增長後，因事故或疾病導致身體出狀況、生活無法自理的機會也跟著增加，再加上少子化，不想帶給子女太大負擔等考量，都成了近年來失能保單在台灣熱賣的原因；但是市面上失能險百百種，如何挑選成為重要課題，錠嵂保經表示，掌握四大重點就可挑選適合自己的失能險。

不少人失能險、殘扶險傻傻分不清楚，民國 107 年修正了「保險法」，把用語統一稱做「失能」，相關保單也從「殘扶險」改為「失能險」或「失能扶助險」。失能險是保障因疾病或意外而喪失工作、生活能力的保險，在先進國家相當盛行，跟意外險相比，失能險多了「因疾病而失能」的保障，重要性不言而喻。

許多人常認為失能多為意外傷害所造成，但其實不然，人到中年，身體狀況走下坡後，如果發生青光眼、白內障、中風、糖尿病、帕金森等疾病，都可能影響身體各部位器官導致失能。根據調查，因後天疾病而失能的人約占總失能人數六成左右。

失能除喪失工作能力外，還可能得請人長期照顧，必須倚賴充裕的經濟來源才能支撐生活，可說是人一生中會遇到的大風險之一，最該運用保險來轉嫁。失能險的「一次性給付金」可先解決失能發生時驟增的龐大支出，許多商品還附有每月扶助金，在失能後按月給予數萬元當做生活開銷和照護費。

失能不只發生在老年，據統計，在失能人口當中，65 歲以上老人約占 38%，其它 62% 都是 65 歲以下的人口。這意味著即便是青壯年，仍有很大機率發生失能，錠嵂保經建議，失能險越早買越划算，如果沒有規劃這方面的保單，當身體罹病而影響生活時，除了自身陷入困境外，還容易拖垮家庭，而其它的保險也很難用來支撐長久的失能生活。

挑選失能險商品時，需注意以下四重點：

重點 1：一次性給付金

失能險的理賠依照「失能等級表」來判定，當判定失能後，保險公司會先給付一筆較大的失能保險金，也就是大家常說的「一次性給付金」。通常這筆錢會用在醫療、買輔具、或建立無障礙空間的花費上，對失能初期的困境非常有幫助，必須有足夠的額度才行。有的商品在 1 至 11 級失能時，都會理賠一次性給付，但也有些商品只賠 6 級以上較嚴重的失能，挑選時應仔細評估。

重點 2：每年 / 每月扶助金及給付條件

按月或年度給予的保險金，供未來生活用，乍看下，好像給付越多次越好，但其實還得看該保單的每月扶助金是否會依失能等級表而打折。例如同樣六級失能的情況下，甲商品保證給付 200 個月，但只付「完全失能扶助金 50% x 200」，而乙商品保證給付 180 個月，但保險金為 100% 不打折，那麼選甲商品也不見得就較好。雖然說這往往也會反映在商品保費上，但投保前還是得清楚保單上扶助金的打折情況，才不會跟自己以為的保障有所落差。

另一重點是扶助金的給付條件。發生失能時，有的保單會在失能診斷確定日後就給予扶助金，而有的保單規定必須在診斷確定日後繼續生存數個月以上才給付，甚至有的時間要求更高，這也是要仔細考慮的差異點。

重點 3：保證給付

假設某張保單上寫著：扶助金「保證給付」180 個月。那被保險人萬一只領了 120 個月便不幸過世，這時就會貼現，改由受益人領取剩下 60 個月的錢。反之，保單若沒有註明「保證給付」的話，那就是被保人失能後，限度內活多久就領多久。

保證給付的商品近年來陸續停賣，如果很重視這項保障的人建議趁早規畫。倘若買到沒有保證給付的失能險，又想留錢給家人，再搭配定期壽險也是一個好方法。

重點 4：豁免範圍

當被保險人不幸失能後，後面未繳完的保費也不必繳了，這就叫「豁免」。豁免的判斷標準跟失能等級有關，有的商品只要失能都豁免，而有的商品較嚴格，要到 6 級失能才可豁免。對消費者來說，自然是 11 級失能就能得到豁免的保單比較有利。

失能險推薦終身還是定期？錠嵂保經表示，如果要低保費、高保障，通常定期會比較符合需求。但失能的情況更多發生在中年和老年，這時買定期險不僅變貴也有諸多限制，因此預算有限的情況下，較妥善的做法是在年輕時買定期的失能險，等到壯年經濟能力較好時，轉往購買終身失能險。或是買較少額度的終身失能，再搭配拉高每月扶助金額度的定期保單。

錠嵂保經強調，失能險主要保障失能後的生活，因此要讓每個月領取的扶助金足夠支撐平日開銷和照護費，至少 4 萬多元以上比較安心。失能前可能會經歷意外或疾病，所以平時的意外險、重大疾病險、住院醫療險也是基礎保險，建議找專人針對自身條件一次規劃好，才能精算各種費用，不致有多餘的開銷。